दूध-बादाम जितनी ताकत देती है ये 20 रुपए की चीज

लोग ताकत हासिल करने के लिए दूध और बादाम जैसी चीजों का सेवन करते हैं. पर एक सस्‍ती चीज भी इन्‍हीं के समान फायदेमंद हो सकती है.

  • लोग दूध-बादाम का सेवन करते हैं जिससे उनके शरीर को ताकत मिल सके. Pic Credit- Pexels
  • दूध-बादाम का सेवन करने से जो ताकत शरीर को मिलती है, उसी तरह के फायदे एक छोटी सी चीज भी दे सकती है. Pic Credit- Pexels
  • मूंगफली बादाम की तुलना में काफी सस्ती होती है और इसमें बादाम जैसे ही कई पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. Pic Credit- Pexels
  • मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन E, B6, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं.Pic Credit- Pexels
  • मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो हार्ट के लिए फायदेमंद है.Pic Credit- Pexels
  • मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. Pic Credit- Pexels
  • मूंगफली में फाइबर होता है जो पाचन को दुरुस्त करता है और कब्ज से राहत दिला सकता है. Pic Credit- Pexels
  • एक दिन में लगभग 1 से 2 मुट्ठी यानी लगभग 30-50 ग्राम मूंगफली खाना सही रहता है. Pic Credit- Pexels
