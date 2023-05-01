80s की इन 10 एक्ट्रेसेस के आगे फेल होगा 80s फोटो ट्रेंड, फोटो देख करेंगे तारीफ

रेखा ने 70 के दशक में ही नहीं बल्कि 80 के दशक में अपने उमराव जान (1981) के किरदार से भी फैंस का दिल जीता. वहीं एक्टिंग शाही अदाकारी ने उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिलाया. सिलसिला (1981) और खून भरी मांग (1988) ने उन्हें फिर से टॉप पर पहुंचा दिया.