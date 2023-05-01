80s की इन 10 एक्ट्रेसेस के आगे फेल होगा 80s फोटो ट्रेंड, फोटो देख करेंगे तारीफ
80s फोटो ट्रेंड की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है, जिसमें जेन जी से लेकर मिलेनियल्स अपनी तस्वीरों को एआई और चैट जीपीटी के जरिए बना रहे हैं. लेकिन हम आपको बॉलीवुड की 80 के दशक की 10 हीरोइनों की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसके आगे 80s फोटो ट्रेंड भी होगा फेल.
बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कहलाने वाली श्रीदेवी ने हिम्मतवाला (1983) और तोहफा (1984) जैसी फिल्मों से फैंस के दिलों पर राज किया. जबकि मिस्टर इंडिया (1987), नगीना (1986), चांदनी (1989) और चालबाजी (1989) में उन्हें काफी पसंद किया गया.
रेखा ने 70 के दशक में ही नहीं बल्कि 80 के दशक में अपने उमराव जान (1981) के किरदार से भी फैंस का दिल जीता. वहीं एक्टिंग शाही अदाकारी ने उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिलाया. सिलसिला (1981) और खून भरी मांग (1988) ने उन्हें फिर से टॉप पर पहुंचा दिया.
1988 में आई शहंशाह फिल्म से मीनाक्षी शेषाद्रि ने पॉपुलैरिटी हासिल की. हालांकि इससे पहले वह हीरो (1983) से धमाकेदार एंट्री बॉलीवुड में कर चुकी थीं. वहीं दामिनी (1993) और घायल में उनके पावरफुल परफॉर्मेंस ने उन्हें पहचान दिलाई.
'जुम्मा चुम्मा' गर्ल के नाम से मशहूर किमी काटकर हम फिल्म से काफी चर्चा में आईं. हालांकि अब वह एक्टिंग की दुनिया से दूर नजर आती हैं. लेकिन आज भी उनके 80 के दशक की खूबसूरत तस्वीरें फैंस का दिल जीत लेती हैं.