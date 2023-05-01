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30 मिनट में बनाएं 5 टेस्टी पुलाव रेसिपी

समय कम है लेकिन कुछ स्वादिष्ट और सुकून देने वाला खाने का मन है? ये आसान पुलाव रेसिपीज़ सिर्फ 30 मिनट के भीतर तैयार हो जाती हैं.

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    सोया पुलाव
    प्रोटीन से भरपूर यह पुलाव सोया चंक्स, सुगंधित चावल और हल्के मसालों से तैयार किया जाता है. यह एक आसान रेसिपी है.
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    तवा सब्ज़ पुलाव
    ताज़ी सब्जियों और पुदीने से बना यह पुलाव हल्का होने के साथ स्वाद से भी भरपूर होता है. इसमें सब्जियों को पहले गर्म तवे पर पकाया जाता है, फिर चावलों के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट वन-पॉट मील तैयार की जाती है.
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    वेजिटेबल पुलाव
    रंग-बिरंगी सब्जियों से भरपूर यह क्लासिक पुलाव अपनी पौष्टिकता और स्वाद के लिए पसंद किया जाता है. जीरा, इलायची और हल्दी जैसे मसाले इसे खास खुशबू और बेहतरीन स्वाद देते हैं.
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    चना दाल पुलाव
    चावल, चना दाल और रोज़मर्रा के मसालों से बनने वाला यह पुलाव सादा लेकिन बेहद संतोषजनक होता है. जब कुछ हल्का, आरामदायक और जल्दी बनने वाला भोजन खाने का मन हो, तब यह बढ़िया ऑप्शन है.
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    राजमा पुलाव
    अगर आपको राजमा पसंद है, तो यह पुलाव पारंपरिक राजमा-चावल का एक मज़ेदार और स्वादिष्ट ट्विस्ट है. इसे रायता और सलाद के साथ परोसकर आप एक संपूर्ण और भरपेट भोजन का आनंद ले सकते हैं.
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    राजमा
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