30 मिनट में बनाएं 5 टेस्टी पुलाव रेसिपी

\u0938\u094b\u092f\u093e \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u092a\u094d\u0930\u094b\u091f\u0940\u0928 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u092f\u0939 \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u0938\u094b\u092f\u093e \u091a\u0902\u0915\u094d\u0938, \u0938\u0941\u0917\u0902\u0927\u093f\u0924 \u091a\u093e\u0935\u0932 \u0914\u0930 \u0939\u0932\u094d\u0915\u0947 \u092e\u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092f\u0939 \u090f\u0915 \u0906\u0938\u093e\u0928 \u0930\u0947\u0938\u093f\u092a\u0940 \u0939\u0948. \u0924\u0935\u093e \u0938\u092c\u094d\u091c\u093c \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u0924\u093e\u091c\u093c\u0940 \u0938\u092c\u094d\u091c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u092a\u0941\u0926\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092c\u0928\u093e \u092f\u0939 \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u0939\u0932\u094d\u0915\u093e \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0938\u092c\u094d\u091c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0917\u0930\u094d\u092e \u0924\u0935\u0947 \u092a\u0930 \u092a\u0915\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092b\u093f\u0930 \u091a\u093e\u0935\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092e\u093f\u0932\u093e\u0915\u0930 \u090f\u0915 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0935\u0928-\u092a\u0949\u091f \u092e\u0940\u0932 \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0935\u0947\u091c\u093f\u091f\u0947\u092c\u0932 \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u0930\u0902\u0917-\u092c\u093f\u0930\u0902\u0917\u0940 \u0938\u092c\u094d\u091c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u092f\u0939 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938\u093f\u0915 \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u094c\u0937\u094d\u091f\u093f\u0915\u0924\u093e \u0914\u0930 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u091c\u0940\u0930\u093e, \u0907\u0932\u093e\u092f\u091a\u0940 \u0914\u0930 \u0939\u0932\u094d\u0926\u0940 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u092e\u0938\u093e\u0932\u0947 \u0907\u0938\u0947 \u0916\u093e\u0938 \u0916\u0941\u0936\u092c\u0942 \u0914\u0930 \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930\u0940\u0928 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926 \u0926\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u091a\u0928\u093e \u0926\u093e\u0932 \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u091a\u093e\u0935\u0932, \u091a\u0928\u093e \u0926\u093e\u0932 \u0914\u0930 \u0930\u094b\u091c\u093c\u092e\u0930\u094d\u0930\u093e \u0915\u0947 \u092e\u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092c\u0928\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u092f\u0939 \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u0938\u093e\u0926\u093e \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0938\u0902\u0924\u094b\u0937\u091c\u0928\u0915 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948. \u091c\u092c \u0915\u0941\u091b \u0939\u0932\u094d\u0915\u093e, \u0906\u0930\u093e\u092e\u0926\u093e\u092f\u0915 \u0914\u0930 \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u092c\u0928\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u092d\u094b\u091c\u0928 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092e\u0928 \u0939\u094b, \u0924\u092c \u092f\u0939 \u092c\u0922\u093c\u093f\u092f\u093e \u0911\u092a\u094d\u0936\u0928 \u0939\u0948. \u0930\u093e\u091c\u092e\u093e \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0930\u093e\u091c\u092e\u093e \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0939\u0948, \u0924\u094b \u092f\u0939 \u092a\u0941\u0932\u093e\u0935 \u092a\u093e\u0930\u0902\u092a\u0930\u093f\u0915 \u0930\u093e\u091c\u092e\u093e-\u091a\u093e\u0935\u0932 \u0915\u093e \u090f\u0915 \u092e\u091c\u093c\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0914\u0930 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u091f\u094d\u0935\u093f\u0938\u094d\u091f \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0947 \u0930\u093e\u092f\u0924\u093e \u0914\u0930 \u0938\u0932\u093e\u0926 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092a\u0930\u094b\u0938\u0915\u0930 \u0906\u092a \u090f\u0915 \u0938\u0902\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0914\u0930 \u092d\u0930\u092a\u0947\u091f \u092d\u094b\u091c\u0928 \u0915\u093e \u0906\u0928\u0902\u0926 \u0932\u0947 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0930\u093e\u091c\u092e\u093e