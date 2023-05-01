Bigg Boss: बिग बॉस के 5 कंटेस्टेंट जिन्हें मेडिकल वजहों से छोड़ना पड़ा शो, इस कंटेस्टेंट को लगी थी शो पर चोट
बिग बॉस में कई कंटेस्टेंट का सफर वोटों से नहीं, बल्कि सेहत की वजह से खत्म हुआ. मनीष गोयल से लेकर देवोलीना भट्टाचार्जी तक, इन 5 कंटेस्टेंट को मेडिकल कारणों से शो छोड़ना पड़ा.
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1. विकास गुप्ता, बिग बॉस 14: बिग बॉस 11 में ‘मास्टरमाइंड' के नाम से मशहूर विकास गुप्ता ने बिग बॉस 14 में भी चैलेंजर के तौर पर एंट्री की थी. लेकिन उनकी दूसरी पारी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण खत्म हो गई. विकास पहले से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और दवाइयां ले रहे थे. घर में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी. इसके बाद उन्हें मेडिकल कारणों से शो से बाहर भेज दिया गया. उनकी वापसी की संभावना पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन वह दोबारा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सके.
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2. मनु पंजाबी, बिग बॉस 14: बिग बॉस 10 से पहचान बनाने वाले मनु पंजाबी ने बिग बॉस 14 में चैलेंजर के तौर पर वापसी की थी. उनकी एंट्री से शो में एक बार फिर पुराने कंटेस्टेंट्स का अंदाज देखने को मिला. लेकिन इस बार उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा. मनु पंजाबी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण घर से बाहर जाना पड़ा. मेडिकल कारणों से उनका नाम नॉमिनेशन प्रक्रिया से भी हटा दिया गया. मनु के जाने से अर्शी खान और एजाज खान समेत कई कंटेस्टेंट भावुक हो गए थे. इसके बाद मनु इस सीजन में वापस नहीं लौटे.
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3. देवोलीना भट्टाचार्जी, बिग बॉस 13: देवोलीना भट्टाचार्जी बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट रही थीं. लेकिन पीठ में चोट लगने की वजद से उन्हें शो से बाहर होना पड़ा. शुरुआत में उम्मीद थी कि ठीक होने के बाद वह घर में वापसी करेंगी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा शो में शामिल होने की सलाह नहीं दी. देवोलीना ने अपने फैंस से कहा था कि वह भी शो छोड़ने से दुखी हैं और उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला. हालांकि, उनकी चोट को ठीक होने में ज्यादा समय लगने वाला था. उन्होंने यह भी बताया कि अगर वह घर लौटतीं, तब भी टास्क में हिस्सा नहीं ले पातीं. चोट के दोबारा बिगड़ने का खतरा था, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी. उनकी जगह विकास गुप्ता ने प्रॉक्सी कंटेस्टेंट के तौर पर घर में एंट्री की थी.
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4. राकेश बापट, बिग बॉस 15: बिग बॉस 15 में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री करने वाले राकेश बापट का सफर भी स्वास्थ्य कारणों से बीच में खत्म हो गया. उन्हें किडनी स्टोन से जुड़ी समस्या के कारण तेज दर्द हुआ और इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा. शुरुआत में उनके शो में वापस आने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में राकेश ने साफ किया कि वह घर में वापसी नहीं कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए बताया कि पांच साल पुरानी स्वास्थ्य समस्या फिर सामने आ गई थी. साथ ही उन्होंने कहा कि अब उनकी हालत बेहतर है और वह रिकवरी कर रहे हैं. राकेश ने यह भी याद दिलाया कि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है.
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5. मनीष गोयल, बिग बॉस 20: बिग बॉस 20 में मनीष गोयल का सफर पैर में चोट लगने के कारण खत्म हो गया. वीकेंड का वार में उन्होंने सलमान खान को बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें चार हफ्ते आराम करने की सलाह दी है. चोट के कारण उनके लिए घर में रहकर टास्क और दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेना मुश्किल हो रहा था. मनीष ने शो से बाहर जाने का फैसला लेते हुए कहा कि शायद घर से बाहर उनके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि वह पहले ठीक हो जाएं. सलमान खान ने यह भी बताया कि मनीष उस सप्ताह सबसे कम वोट पाने वाले कंटेस्टेंट नहीं थे. उनकी जगह किसी दूसरे सदस्य को बाहर होना पड़ता, लेकिन मनीष ने स्वास्थ्य कारणों से खुद शो छोड़ने का फैसला किया. सलमान ने उनके इस फैसले को सपोर्टिव जेस्चर बताया.