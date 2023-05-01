5. मनीष गोयल, बिग बॉस 20: बिग बॉस 20 में मनीष गोयल का सफर पैर में चोट लगने के कारण खत्म हो गया. वीकेंड का वार में उन्होंने सलमान खान को बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें चार हफ्ते आराम करने की सलाह दी है. चोट के कारण उनके लिए घर में रहकर टास्क और दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेना मुश्किल हो रहा था. मनीष ने शो से बाहर जाने का फैसला लेते हुए कहा कि शायद घर से बाहर उनके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि वह पहले ठीक हो जाएं. सलमान खान ने यह भी बताया कि मनीष उस सप्ताह सबसे कम वोट पाने वाले कंटेस्टेंट नहीं थे. उनकी जगह किसी दूसरे सदस्य को बाहर होना पड़ता, लेकिन मनीष ने स्वास्थ्य कारणों से खुद शो छोड़ने का फैसला किया. सलमान ने उनके इस फैसले को सपोर्टिव जेस्चर बताया.