'मेरे लिए 'बिग बॉस' का सफर बेहद खास रहा', 20वें सीजन की रिकॉर्ड ओपनिंग पर सलमान खान
टीवी की दुनिया में कई रियलिटी शोज आए और गए, लेकिन 'बिग बॉस' ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. शो की पहचान सलमान खान के बिना अधूरी है. सलमान ने साल 2010 में 'बिग बॉस 4' से होस्टिंग शुरू की थी और अब वह इसके 20वें सीजन तक पहुंच चुके हैं. इतने लंबे सफर के बाद भी शो के लिए दर्शकों का क्रेज कम नहीं हुआ है.
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सलमान ने आगे कहा, 'बिग बॉस' के हर सीजन में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन शो की असली ताकत उसके दर्शक हैं. इतने सालों से दर्शकों का प्यार और सपोर्ट ही इस सफर को खास बनाता आया है. हर नए सीजन के साथ लोगों की उम्मीदें और एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है.'
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