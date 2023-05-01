'मेरे लिए 'बिग बॉस' का सफर बेहद खास रहा', 20वें सीजन की रिकॉर्ड ओपनिंग पर सलमान खान

सलमान ने आगे कहा, 'बिग बॉस' के हर सीजन में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन शो की असली ताकत उसके दर्शक हैं. इतने सालों से दर्शकों का प्यार और सपोर्ट ही इस सफर को खास बनाता आया है. हर नए सीजन के साथ लोगों की उम्मीदें और एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है.'