Happy Chemicals: कई बार बिना किसी वजह से इंसान का मूड (Happy Chemical For Sadness) खराब हो जाता है. ऐसे में कई बार आपको दुखी होने के पीछे की वजह भी नहीं पता होती है. ऐसे में आपको लगता है कि कोई आपके पास आए और आपको हैप्पी फील (How to Release Happy Chemical) कराएं. अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है. आप खुद कुछ काम करके खुद को खुश कर सकते हैं. इससे आपके शरीर में हैप्पी केमिकल रिलीज होंगे और आप खुश रह पाएंगे. बस आपको जानना है कि क्या करने से कौन-सा केमिकल (what are Happy Chemical) आपके शरीर में रिलीज होता है. हमारे शरीर में चार हैप्पी केमिकल होते हैं. जो जब रिलीज होते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है. ये केमिकल डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन हैं. आइए आपको बताते हैं उन चीजें के बारे में जिन्हें करने से ये चार केमिकल आपके शरीर में रिलीज होते हैं.