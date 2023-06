कंसीव करने में आ रही है परेशानी तो योगा एक्सपर्ट के बताएं यह योग कर दें शुरू, Back Pain और PCOS में भी मिलेगी राहत

इस योगसन से मिलेगा आराम, ऐसे करें (This Yogasan Will Help In PCOD, Back Pain)

इस योगा पोज को करने के लिए एक गोल तकिए को अपने कमर के नीचे रखें और पीठ के बल लेट जाएं. फिर दो से तीन मिनट इस पोज में रहें. इसके बाद पैर को अंगूठे को बाहर की ओर खींचकर बारी बार दोनों पैरों को ऊपर उठाएं. इसे बीस बीस के बैच में तीन बार दोहराएं. इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करें.

Photo Credit: iStock

किन्हें होगा फायदा (Who will Be Benefited)

इस योगा पोज से जिन महिलाओं को कंसीव करने में परेशानी हो रही है, जिन्हें लोअर बैक पेन की शिकायत हो या पीसीओएस के कारण इररेगुलर पीरियड्स की समस्या हो उन्हें राहत मिल सकती है. इससे पेट के निचले हिस्से के फैट को कम करने में भी मदद मिलती है. अच्छी बात यह है कि इस योगासन को अगर रोजाना किया जाए तो पुराने से पुराना कमर का दर्द आसानी से ठीक किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

