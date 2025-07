World Emoji Day 2025: क्या आप जानते हैं अलग-अलग इमोजी का मतलब? लोग आज भी करते हैं गलत Emoji यूज

World Emoji Day 2025: हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस (World Emoji Day) मनाया जाता है. आज के डिजिटल दौर में हम इमोजी के बिना चैट करना शायद ही सोच पाएं. चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या ईमेल, हर जगह इमोजी हमारी बातों में जान डालते हैं. ये छोटे-छोटे चेहरे, आइकन्स और चिन्ह हमारी भावनाओं को आसान और मजेदार तरीके से सामने लाते हैं.

इमोजी का इतिहास

इमोजी की शुरुआत 1999 में जापान में हुई थी. इसे Shigetaka Kurita ने बनाया था, जो एक मोबाइल इंटरनेट प्लेटफॉर्म के लिए काम करते थे. शुरुआत में केवल 176 इमोजी बनाए गए थे, जिनका मकसद बातचीत को और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाना था.

बाद में 2010 में यूनिकोड कंसोर्टियम (Unicode Consortium) ने इमोजी को आधिकारिक मान्यता दी, जिसके बाद ये सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे iOS, Android और Windows में आने लगे. अब हर साल नए इमोजी जोड़े जाते हैं और आज यूनिकोड में हजारों इमोजी मौजूद हैं.

आपने देखा होगा कि कैलेंडर इमोजी में जो तारीख दिखती है, वो 17 जुलाई होती है. इसी वजह से इस दिन को वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में चुना गया. इसकी शुरुआत Jeremy Burge ने की थी, जो Emojipedia (इमोजी की जानकारी देने वाली वेबसाइट) के फाउंडर हैं. पहली बार यह दिन 2014 में मनाया गया था.

गौरतलब है कि इमोजी बिना शब्दों के हमारी फीलिंग्स को बयां कर देते हैं. हालांकि, अक्सर कुछ लोग किसी इमोजी का गलत मतलब समझ लेते हैं. ऐसे में आइए कुछ लोकप्रिय इमोजी और उनके सही मतलब समझते हैं.

😊 (Smiling Face with Smiling Eyes) – इस इमोजी का इस्तेमाल थोड़ी खुशी या शालीनता दिखाने के लिए किया जाता है.

😂 (Face with Tears of Joy)– कुछ बहुत ज्यादा मजेदार लगने पर लोग ये इमोजी शेयर करते हैं.

🙏 (Folded Hands) – इस इमोजी का इस्तेमाल किसी को धन्यवाद करने, माफी मांगने या किसी से प्रार्थना करने के लिए किया जाता है.

😍 (Heart Eyes) – किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार या आकर्षण जताने के लिए ये इमोजी भेजते हैं.

😢 (Crying Face) – उदासी या निराशा दिखाने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है.

😎 (Smiling Face with Sunglasses) – कूलनेस या कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ये इमोजी शेयर की जाती है.

💯 (100) – परफेक्ट, या किसी बात से पूरी तरह से सहमत होने के लिए ये इमोजी भेजी जाती है.

🔥 (Fire) – कोई चीज ट्रेंडिंग है या बहुत शानदार है, तो उसे बताने के लिए फायर इमोजी शेयर की जाती है.

💔 (Broken Heart) – दिल टूटना या किसी बात से गहरा दुख जताने के लिए लोग ये इमोजी भेजते हैं.

🤔 (Thinking Face) – कुछ सोचते समय या शक जताने के लिए ये इमोजी भेजी जाती है.

इससे अलग आप नीचे दिए गए फोटो से भी कुछ अन्य इमोजी और उनका मतलब समझ सकते हैं-

भावनाएं व्यक्त करने के लिए: जब शब्द कम पड़ जाएं, तब इमोजी आपकी फीलिंग्स को साफ तौर पर सामने लाते हैं.

सोशल मीडिया इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए: कुछ रिसर्च बताती हैं कि जिन पोस्ट में इमोजी होते हैं, उनका इंगेजमेंट ज्यादा होता है.

ब्रांडिंग के लिए: बड़े ब्रांड्स अपने खास इमोजी बनवाते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफोर्म 'एक्स' पर हैशटैग्स के साथ दिखते हैं.

बिना शब्दों के बात करने के लिए: कभी-कभी सिर्फ इमोजी से पूरा मैसेज भी दिया जा सकता है.

यानी इमोजी सिर्फ सजावट नहीं हैं, बल्कि ये हमारी डिजिटल भाषा का अहम हिस्सा बन चुके हैं. सही इमोजी का सही जगह पर इस्तेमाल हमारी बात को और असरदार बना सकता है. इसलिए अगली बार जब आप कोई इमोजी भेजें, तो थोड़ा ध्यान दें कि उसका मतलब क्या है.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा