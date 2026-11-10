एल्यूमिनियम फॉयल की चमकदार या डल साइड? बेकिंग और खाना पैक करने के लिए किस साइड से फॉइल करें यूज, जानें

Aluminium Foil: खाना पकाने, बेकिंग या फूड पैकिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है. फॉयल का रोल खोलने पर इसकी एक साइड चमकदार और दूसरी डल दिखाई देती है. इससे कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर खाना लपेटते या बेक करते समय कौन-सी साइड इस्तेमाल करनी चाहिए. दिलचस्प बात ये है कि दोनों साइड का फर्क कुकिंग पर नहीं पड़ता, बल्कि ये फॉयल बनाने के प्रोसेस का नतीजा होता है. ऐसे में ज्यादातर मामलों में आप किसी भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

आखिर फॉइल में क्यों होती हैं दो तरह की साइड?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एल्यूमिनियम फॉयल की चमकदार और डल साइड का अंतर उसके बनाने के प्रोसेस की वजह से होता है. दरअसल, फॉयल तैयार करते समय मशीन में दो लेयर को एक साथ रोल किया जाता है, ताकि उन्हें बिना फटे और ज्यादा पतला बनाया जा सके. इस प्रोसेस में जो हिस्सा चमकदार स्टील रोलर के संपर्क में आता है, वो चमकदार दिखाई देता है, जबकि जो हिस्सा दूसरी फॉयल लेयर के संपर्क में रहता है, वो डल नजर आता है. यानी दोनों साइड के दिखने में जो फर्क है उसका खाना पकाने या गर्म करने की क्षमता से कोई संबंध नहीं होता.

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किस साइड को करें इस्तेमाल?

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार फॉयल बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक फॉइल की चमकदार और मैट दोनों साइड खाना पकाने, फ्रीजर में रखने और फूड स्टोर करने का काम बराबर करती हैं. इसलिए खाने को किसी भी साइड से लपेटना पूरी तरह सुरक्षित और सही माना जाता है. कई लोगों को लगता है कि चमकदार साइड ज्यादा गर्मी रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन दोनों तरफ का ये अंतर इतना मामूली होता है कि इसका खाना पकने के समय पर कोई खास असर नहीं पड़ता. इसलिए चाहे आप पराठे को फॉयल में पैक कर रहे हों, बेक कर रहे हों या किसी डिश को ढक रहे हों, आप फॉयल की किसी भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें?

एल्यूमिनियम फॉयल में आप किसी भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपने टिफिन या खाने को चमकदार की जगह मैट साइड से लपेट दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इससे खाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता. हालांकि, नॉन-स्टिक फॉयल का उपयोग करते समय खाना हमेशा उसकी नॉन-स्टिक साइड पर रखें. अगर आपको समझ न आए कि कौन-सी साइड नॉन-स्टिक है, तो पैकेट पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ लें.

अगर फॉयल कहीं से फटी हुई या ज्यादा मुड़ी-तुड़ी हो, तो उसमें से गर्मी या भाप बाहर निकल सकती है. इसलिए बेकिंग या ग्रिलिंग के दौरान खाना लपेटते समय फॉयल के किनारों को अच्छी तरह मोड़कर बंद करें. ध्यान रखें कि फॉयल में लिपटे हुए गर्म खाने को खोलने से पहले कुछ देर ठंडा होने दें. ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर जमा गर्म भाप निकलते समय हाथ या चेहरे को जला सकती है.

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