Old Woolen Clothes DIY Ideas: फेंकिए मत अलमारी में पड़े पुराने ऊनी कपड़े, घर के लिए इन 4 तरीकों से कर लें इस्तेमाल, जानें 4 शानदार हैक्स

DIY Old Woollen Clothes: दिवाली का त्योहार बीत चुका है और सर्दियों के मौसम ने भी दस्तक दे दी है. ऐसे में अधिकतर घरों में गर्म कपड़े निकलने शुरू हो गए हैं. अलमारी की सफाई करते समय कई पुराने स्वेटर, शॉल और अन्य ऊनी कपड़े ऐसे मिल जाते हैं जो अब इस्तेमाल में नहीं आते. अगर आप भी इन्हें फेंकने का सोच रहे हैं, तो जरा रुक जाइए. पुराने ऊनी कपड़ों को बेकार समझकर बाहर करने की बजाय आप उन्हें कुछ आसान DIY हैक्स की मदद से दोबारा यूज में ला सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको 4 ऐसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से पुराने वूलन कपड़ों को नया रुप देकर घर की कई जरूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है.

1. बना लें पौधे का पॉट कवर

बचे हुए ऊनी कपड़े की मदद से आप साधारण गमलों को भी शानदार लुक दे सकते हैं. इसके लिए ऊनी कपड़े का एक टुकड़ा गमले के चारों ओर लपेटने लायक आकार में काट लें और उसे अच्छी तरह से फिट कर दें. ध्यान रखें कि गमले के नीचे मौजूद पानी निकासी के ड्रेनेज होल खुले रहें. पॉट कवर से आपके पौधों के गमले सर्दियों के मौसम के अनुसार खूबसुरत लुक देंगे. साथ ही पुराने ऊनी कपड़ों का भी बेहतरीन इस्तेमाल हो जाएगा. इन्हें आप बालकनी में टांग सकते हैं.

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2. बना लें हाथों के दस्ताने

ठंड के दिनों में इस्तेमाल के लिए आप पुराने मोटे ऊनी स्वेटर से हाथों के दस्ताने भी बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए अपने हाथ की शेप स्वेटर के कपड़े पर बनाएं, उसी आकार के दो टुकड़े काट लें और किनारों को अच्छी तरह सिल दें. इस तरह बिना ज्यादा खर्च के सर्दियों के लिए आरामदायक और गर्म दस्ताने तैयार हो जाएंगे.

3. बना लें कुशन कवर

पुराने स्वेटर को नया और फिर से इस्तेमाल करने के लिए आप उनसे कुशन कवर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए स्वेटर के कपड़े को अपने कुशन के आकार के अनुसार काट लें और किनारों को अच्छी तरह सिल दें. कवर को आसानी से खोलने और लगाने के लिए उसमें बटन या जिप भी लगा सकते हैं. इस हैक की मदद से पुराने ऊनी कपड़ों का दोबारा यूज हो जाएगा और आपके घर की सजावट में भी नया लुक देखने को मिलेगा.

4. बनाएं मग हॉल्डर

स्वेटर की बाजुओं या बचे हुए ऊनी कपड़े से आप आसानी से मग कवर बना सकते हैं. ये चाय या कॉफी जैसी गर्म चीजों को ज्यादा समय तक गर्म रखने में मदद करता है. इसके लिए ऊनी कपड़े की एक पट्टी अपने मग की शेप के अनुसार काट लें, किनारों को सिल दें और मग के हैंडल के लिए थोड़ी जगह छोड़ दें. इस हैक से आपका मग खूबसूरत भी लगेगा और चाय-कॉफी जल्दी ठंडी भी नहीं होगी.

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