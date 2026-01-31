Valentine Date Ideas: वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को कहां लेकर जाएं, ये रहीं दिल्ली की वो 5 बेहतरीन लोकेशन जहां खर्च भी होगा कम!

Valentine Date Location Ideas: वैलेंटाइन डे यानी हर जगह प्यार और देर सारा प्यार. अगर आप भी इस वैलेंटाइन अपने पटनेर के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो बस यह स्टोरी आपके लिए ही है. हम आपको कुछ ऐसी बेहतरीन लोकेशन के बारे में बताने वाले हैं, जो आपका दिन यादगार बना देंगी. दिल्ली-एनसीआर न सिर्फ मॉडर्न कैफे और रोमांटिक रेस्टोरेंट्स के लिए मशहूर है, बल्कि यहां की ऐतिहासिक लोकेशन, खूबसूरत पार्क और शानदार फूड स्पॉट्स इस दिन को और खास बना देते हैं. ऐसे में अगर आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो नीचे बताई गई जगाहों पर जरूर जाएं, खर्च होगा कम और अनुभव होगा मजेदार.

वैलेंटाइन डे पर कपल्स के लिए घूमने-फिरने के आइडिया

ओखला वाटरफ्रंट: यह नोएडा-दिल्ली सीमा पर स्थित है और सनसेट देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है. अगर आप और आपके पार्टनर को बाते करना पसंद है, तो यह स्पॉट परफेक्ट है. यहां सनसेट देखते हुए वॉक करना एक ड्रीमी मोमेंट हो सकता है.

इंद्रप्रस्थ पार्क: इंद्रप्रस्थ पार्क में एक बेहद सुंदर, लेकिन कम महसूर जापानी स्टाइल गार्डन बना हुआ है, यह अपने सुंदर फूल, पत्थर, एक दम चायना जैसी वाइब महसूस करने को मिलती है. अगर आपके पार्टनर को सुंदर नेचर से प्यार है और वह फोटो क्लिक करवाने का दीवाना है तो आप उन्हें यहां लेकर जा सकते हैं.

कनॉट प्लेस: कनॉट प्लेस जिसे सीपी के नाम से भी जाना जाता है. एक बेहतरीन ऑप्शन माना जा सकता है यह कपल्स के लिए दिल्ली की सबसे हप्पेनिंग जगहों में से एक है. यहां आप कैफे में बैठकर कॉफी डेट कर सकते हैं, घूमते हुए स्ट्रीट फूड खा सकते हैं और चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं. यह कैफे, शॉपिंग और स्ट्रीट फूड के लिए एक भेतरीं विकल्प हो सकता है.

संजय झील: दिल्ली की सबसे कम भीड़ वाली और सुंदर झील में से एक. यहां आप झील किनारे वॉक कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और नेचर के बीच अच्छा समय बिता सकते हैं. कपल्स के लिए यह बेहद सुकून भरी जगह है.

साइबर हब, गुरुग्राम: अगर आप मॉडर्न और स्टाइलिश डेट चाहते हैं या पार्टी के दीवाने हैं, तो साइबर हब में कई कैफे और रेस्टोरेंट हैं जहां आप म्यूजिक, फूड और माहौल सब कुछ एन्जॉय कर सकते हैं. वेलेंटाइन नाइट आउट के लिए यह शानदार जगह है.

