क्या है 'DINKs कपल’, पैसे के अलावा बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं ये, कैसी होती है इनकी लाइफ

Dual Income No Kids Formula: कई बार लोग प्यार में पड़कर अपनी लाइफ जीने में ज्यादातर समय गुजारते हैं और बच्चों के बारे में नहीं सोचते. एक ऐसा कपल जो अपने व्यवस्थित जीवन, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, खान-पान और एंजॉयमेंट पर ध्यान देता है वह DINKs कपल कहलाता है. DINKs कपल बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनका पूरा फोकस अपने करियर पर होता है. आप सोच रहे होंगे कि आखिर DINKs कपल क्या है? (What is DINKs couple) DINKs कपल किसे कहते हैं? DINKs कपल का रिलेशन सीधे आपकी इनकम (What is it about us dinks) और बच्चों से होता है. जो कपल बच्चों से ज्यादा अपने इनकम, अपनी आगे की लाइफ अकेले गुजरने के बारे में सोचते हैं उन्हें DINKs कपल कहा जाता है. हम इस खबर में DINKs कपल के बारे में सब कुछ बता रहे हैं. DINKs कपल का पूरा नाम है, ड्यूअल इनकम नो किड्स (Dual Income No Kids). यानी कि कपल की इनकम दोगुनी और बच्चा एक भी नहीं. पिछले कुछ समय से (Dink couple in india) यह काफी पॉपुलर हुआ है, इसका ट्रेंड बढ़ा है.

कैसे होते हैं DINKs कपल्स

ऐसे कपल्स जो शादी के बाद बच्चे की प्लानिंग में जल्दबाजी नहीं करते, जिनका पूरा फोकस अपने करियर पर होता है तथा वह नो किड्स फार्मूला अपनाते हैं, ऐसे कपल्स को DINKs कपल्स कहते हैं. DINKs कपल्स का पूरा फोकस पैसा कमाने, अच्छी लाइफस्टाइल में जीने और घूमने फिरने के साथ सेल्फ केयर पर होता है. यह लोग अक्सर वही चीज करते हैं जिन चीजों से खुशी मिलती है. बच्चा उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होता है. अपना जीवन खुलकर जीना इनके लिए प्राथमिकता होती है.





DINKs कपल्स अपने बच्चों के बारे में इसलिए नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होता है. वह करियर में आगे बढ़ सकें और अपने करियर पर पूरा ध्यान दे सकें, पूरा फोकस कर सकें. इसलिए बच्चों के बारे में नहीं सोचते. पर्सनल चॉइस उनके लिए ज्यादा महत्व रखता है. वह चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और लाइफ की जिम्मेदारी जितनी कम हो उतना बेहतर.



लेकिन इन सब के बाद भी DINKs कपल्स के सामने कुछ चुनौतियां होती हैं. ये लोग कई बार खुद को अकेला महसूस करते हैं. वह घूमने-फिरने और मनचाहा जीवन तो जी लेते हैं, लेकिन कई बार वह समाज से खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं. कई बार समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं.