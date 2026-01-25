Raw Onion In Sock: प्याज को मोजे में रखने से क्या होता है?

Is Onion Good For The Foot: बीते दिन बारिश तापमान बढ़ा दिया है, कई लोग ठंडी हवाएं और बढ़ती ठंड के साथ खांसी, जुकाम और बुखार का शिकार हो रहे हैं. अगर आप भी इन में से किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह आपकी लो इम्यूनिटी के कारण हो सकता है, लेकिन अब इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं. यहां हम आपको एक ऐसा असरदार घरेलू उपाय बताने वाले हैं, जिसे अपनाकर आप घर बैठे खुद को बीमारियों से दूर रख सकते हैं.

क्या करना है?

रात को सोने से पहले आपको बस आपको अपने पैर के नीचे कुछ कटे हुए प्याज के तुड़को को रखकर सॉक्स से ढकना है. यह एक सिंपल और असरदार उपाय है, जिसे अगर आप अपने रूटीन में लाते हैं, तो कई तरह की समस्याओं से राहत पा सकते हैं.

मोजे में प्याज रखने के फायदे?

इम्यूनिटी बूस्ट होती है: मोजे में प्याज रखकर सोने से सर्दी या फ्लू से राहत मिलती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज में कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर को बीमारियों से राहत दिलाने में बेहद असरदार साबित हो सकते हैं.

साफ खून: प्याज में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने में मदद करते हैं. अगर आप रात को मोजे के अंदर प्याज के टुकड़े रखकर सोते हैं, तो खून में मौजूद सारी गंदगी को साफ कर सकते हैं. जिसे आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं.

स्किन: सोने से पहले पैरों के नीचे प्याज के टुकड़े रखना स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. जो लोग स्किन से जुड़ी समस्याएं से परेशान हैं उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

मोजे में प्याज कैसे रखें?

प्याज के टुकड़े काटकर उन्हें पैरों के तलवे के नीचे रखें और फिर मोजे पहन लें.

इसे भी पढ़ें: सर्दियों का आलस आपको बना सकता है बीमारियों का घर, आज से ही बदलें आदत वरना होगा भारी नुकसान