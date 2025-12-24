Wedding Trends 2025: प्री-वेडिंग शूट से लेकर डेस्टिनेशन वेडिंग तक, 2025 में शादी का यह रहा ट्रेंड

Wedding Trends 2025: 2025 में शादियों को लेकर कई ट्रेंड देखने को मिले. इंस्टाग्राम पर ‘शोशेबाजी' के लिए शादी से पहले प्री-वेडिंग वीडियो बनवाने से लेकर किसी डेस्टिनेशन वेडिंग और ‘ट्रेंड' में चल रहे अनोखे आभूषणों के साथ 2025 भारत में शादियों के लिहाज से बेहद रंगीन और चकाचौंध भरा साल बनकर उभरा. सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद युवा जोड़ों ने अपने जीवन के इस खास दिन को पूरे ठाठ-बाट और शान-ओ-शौकत के साथ मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सेलिब्रिटी की दुनिया से बाहर भी हाई मीडियम वर्ग और आम परिवारों में भव्य शादियों का चलन तेजी से बढ़ा.

वेडटेक मंच वेडमीगुड के मुताबिक, 2025 में शादी पर खर्च में करीब आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2026 में यह खर्च और बढ़ेगा, जिसकी वजह डेस्टिनेशन कार्यक्रम, व्यक्तिगत पसंद या थीम क्यूरेटेड एक्सपीरियंस और सोशल मीडिया पर ‘रील' पोस्ट के लिए आयोजित होने वाले समारोह होंगे. वेडमीगुड की सह-संस्थापक मेहक शाहानी ने बताया कि 2025 में हर चार में से एक शादी डेस्टिनेशन वेडिंग थी. पिछले साल जहां एक औसत डेस्टिनेशन वेडिंग पर करीब 51.1 लाख रुपये खर्च होते थे, वहीं 2025 में यह बढ़कर लगभग 58 लाख रुपये हो गया. शाहानी ने बताया कि देश में जयपुर, गोवा, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, शिमला, जिम कॉर्बेट, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर शादियों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान रहे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाली, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया भारतीय जोड़ों की पहली पसंद बने.

डेस्टिनेशन वेडिंग

बी2बी यात्रा के लिए ऑनलाइन सेवा देने वाली ‘कोट्रैव' के अनुसार, 2025 में शादी पर खर्च बढ़ने की वजह शादियों की संख्या में इजाफा नहीं, बल्कि उनका ज्यादा अनुभव-आधारित और पेशेवर तरीके से आयोजित होना रहा. कोट्रैव के सह-संस्थापक और सीटीओ विनोद कुमार साह ने बताया, ‘‘इस साल हमारे अनुभव में करीब 60 महंगी डेस्टिनेशन शादियां शामिल रहीं. आज एक पांच सितारा डेस्टिनेशन शादी का बजट आमतौर पर तीन करोड़ रुपये से ऊपर होता है.

शादी समारोहों पर तो खर्च बढ़ा ही है और इसमें फोटोग्राफी के एक नए ट्रेंड की भी अहम भूमिका है. सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गईं. ऑल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने बताया कि भारत में औसतन हर साल 40-50 लाख शादियां होती हैं. 2024-25 में शादी के आभूषणों की बिक्री मूल्य के लिहाज से पिछले साल की तुलना में 30-40 प्रतिशत बढ़ी है.

