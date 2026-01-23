विज्ञापन

घर के अंदर जूते पहनना क्यों है खतरनाक? रिसर्च ने किए बड़ा खुलासा

Ghar Ke Andar Jute Kyu Nahi Pahne Chahie: बाहर पहने जाने वाले जूते घर के अंदर कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया और गंदगी ले आते हैं, जो सीधे आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए अब समय आ गया है कि घर के अंदर जूते पहनने की अपनी इस आदत को तुरंत बदल लें.

Read Time: 3 mins
Share
घर के अंदर जूते पहनना क्यों है खतरनाक? रिसर्च ने किए बड़ा खुलासा
क्या घर के अंदर जूते पहनना चाहिए या नहीं?

Ghar Ke Andar Jute Kyu Nahi Pahne Chahie: अक्सर हम बाहर से आते ही बिना जूते उतारे घर के अंदर चलने लगते हैं और इसे एक सामान्य आदत मान लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही आदत आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है? एक रिसर्च के मुताबिक, बाहर पहने जाने वाले जूते घर के अंदर कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया और गंदगी ले आते हैं, जो सीधे आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए अब समय आ गया है कि घर के अंदर जूते पहनने की अपनी इस आदत को तुरंत बदल लें.

क्या कहती है रिसर्च? | What Does Research Say?

अमेरिका की University of Arizona की एक स्टडी में हैरान करने वाली बातें सामने आईं. रिसर्च के मुताबिक, 96% से ज्यादा जूतों में बैक्टीरिया पाए गए, जो फर्श और यहां तक कि हाथों पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया से भी ज्यादा थे.
इन जूतों पर पाए गए बैक्टीरिया में E. coli जैसे हानिकारक कीटाणु भी शामिल थे, जो पेट से जुड़ी बीमारियों और यूरिन इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं.

जूतों से कैसे फैलती है गंदगी? | How Do Shoes Spread Germs?

जब हम बाहर चलते हैं, तो हमारे जूते सड़कों, पब्लिक टॉयलेट, रेस्टोरेंट और गंदी जगहों के संपर्क में आते हैं.
इन जगहों से जूतों के जरिए:

  • बैक्टीरिया
  • कीटनाशक (Pesticides)
  • हार्मोन को बिगाड़ने वाले केमिकल
  • यहां तक कि मल (Fecal Matter) भी
  • घर के फर्श तक पहुंच जाते हैं. यह गंदगी खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है.

बच्चों और परिवार पर असर | Impact On Children And Family

छोटे बच्चे अक्सर फर्श पर खेलते हैं और हाथ मुंह में डालते रहते हैं. ऐसे में जूतों से आई गंदगी सीधे उनके शरीर में जा सकती है, जिससे एलर्जी, पेट की समस्या, इंफेक्शन और कमजोर इम्यून सिस्टम जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

क्या करना चाहिए? | What Should You Do?

  • घर के बाहर ही जूते उतारने की आदत डालें
  • घर में पहनने के लिए अलग से चप्पल या स्लीपर रखें
  • मेहमानों से भी जूते बाहर उतारने को कहें
  • अगर कोई घर के अंदर जूते पहनता है, तो फर्श की नियमित सफाई जरूर करें

घर को सुरक्षित और साफ रखना बड़ी बातों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों से जुड़ा होता है. बाहर के जूते घर के अंदर पहनना भले ही सामन्य लगे, लेकिन यह कई बीमारियों की वजह बन सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि जूतों को दरवाजे के बाहर ही उतारने की आदत डालें. यह एक छोटा-सा कदम है, लेकिन आपके और आपके परिवार की सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है.

Watch Video: 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ghar Me Jute Pehne Ke Nuksan, Tight Jute Pehne Ke Nuksan, Ghar Me Shoes Kyu Nahi Pehna Chahiye, Ravivar Ko Jute Kharidna Chahiye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com