Mole home remedies : खूबसूरती में चार चांद तभी लगते हैं जब आप के शरीर पर एक भी दाग धब्‍बा ना हो और सुंदर चेहरे के ल‍िए यह बेहद जरूरी है. शरीर पर एक त‍िल जहां आपको खूबसूरत बना देता है.वहीं शरीर में बहुत सारे त‍िल उसे बदसूरत बना देते हैं. सच तो ये है क‍ि चेहरे पर तिल (mole on face ) को सुंदरता की निशानी माना गया, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा तिल ( mole) ब‍िल्‍कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं. कभी कभी चेहरे के अलावा पीठ या बाहों पर भी ढेर सारे तिल आ जाते हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं. वैसे तो इन्हें हटाने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट मौजूद हैं, लेकिन इनसे साइड इफेक्ट का खतरा भी बना रहता है. आप शरीर पर मौजूद तिल हटान चाहते हैं तो इन उपायों की मदद ले सकते हैं. चल‍िए जानते हैं तिलों को हटाने वाले कुछ आसान घरेलू उपाय तरीके (remedies for removing moles).

तिल को जड़ से खत्म करने के क्या घरेलू उपाय हैं | how to remove moles naturally and permanently

नारियल तेल



तिल को साफ करने के लिए तिल वाली जगह पर हर दिन नारियल से माल‍िश करें. यह उपाय कुछ दिन नियमित रूप से दोहराने से तिल हल्के होने लगेंगे और धीरे धीरे गायब भी हो जाएंगे. सच तो ये है क‍ि तिल हटाने का यह उपाय धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है.

बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल



आपके चेहरे पर से अनचाहे तिलों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा और कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक चम्मच कैस्टर ऑयल में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर एक अच्‍छा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को तिल पर अच्‍छे से लगाकर रात भर छोड़ दें. फ‍िर सुबह चेहरे या जहां पर आपने यह पेस्‍ट लगाया है, उसे साफ पानी से क्‍लीन कर लें. इस उपाय को कुछ दिन लगातार दोहराएं. फ‍िर तिल धीरे-धीरे हल्‍का होगा और फ‍िर पूरी तरह साफ हो जाएगा.

लहसुन



वैसे तो लहसुन खाने में इस्‍तेमाल क‍िया जाता है. पर अनचाहे मोल्स को हटाने के लिए गार्लिक का उपयोग भी कर सकते हैं आप. लहसुन की कुछ कलियों को अच्छी तरह से बारीक पीसकर पेस्‍ट बना लें. इस पेस्ट को तिल पर लगाकर पट्टी से बांध लें. रात भर इसे लगा रहने दें. अच्‍छे से साफ कर लें, कुछ द‍िन में आपको असर द‍िखने लगेगा.

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आलू



अनचाहे मोल्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आलू का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, आलू में ब्लीच के गुण होते हैं,ज‍िससे तिल हटाया जा सकता है. आलू के स्लाइस काट लें और स्लाइस को तिल वाली जगह पर धीरे धीरे रगड़ने लगें. कुछ दिन इस उपाय को करने के बाद तिल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे.

शहद



शहद का उपयोग भी तिल हटाने के लिए किया जाता रहा है. एक चम्मच शहद में चुटकी भर हल्‍दी पाउडर मिलाकर 15 मिनट के लिए तिल पर लगा छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने से साफ कर लें.

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अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

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