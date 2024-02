प्यार का दिन गया बीत अब जरूरी है सेहत का रखें ख्याल, वॉक और डाइट में करें ये जरूरी बदलाव

सेहतमंद और यादगा डे का प्लान (How to plan your special day in a healthy way)

अपने दिन की शुरुआत वॉक से कीजिए. आप अपने पार्टनर के साथ हैं या फिर पार्टनर की तलाश में हैं, आप एक खूबसूरत सुबह को इंजॉय करते हुए कुछ देर वॉक कीजिए. अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो उसके साथ कदमताल मिलाकर प्यारे गाने सुनते हुए वॉक कीजिए. इससे आपके बीच की बॉन्डिंग बढ़ेगी. अगर आप सिंगल हैं तो आप नई लाइफ के लिए स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स महसूस करेंगे और खुद को तरोताजा पाएंगे.

वैलेंटाइन पर पार्टनर को फूल या चॉकलेट देने की बजाय कुछ ऐसा दीजिए जिससे वो अपनी सेहत को लेकर सजग हो जाए. आप उसे फिटनेस वॉच दे सकते हैं. उसे जूसर दे सकते हैं जिससे वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके. या फिर उसे स्किन केयर का कोई अच्छा सा प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हैं.

वैलेंटाइन पर साथ में एक लजीज डिनर तो बनता ही है. इस दिन लोग कैंडल लाइट डिनर करने रेस्टोरेंट की तलाश करते हैं. लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शस हैं तो आप इस दिन अपने पार्टनर के साथ मिलकर किचन में ही लजीज डिनर तैयार करें.

आप केक, ग्रीन सलाद, फ्लेवर्ड सूप, क्लासिक ऑमलेट या बारबेक्यू चिकन तैयार कर सकते हैं. आप दोनों मिलकर इसे तैयार करेंगे तो आपके बीच की बॉन्डिंग मजबूत होगी और किचन में रोमांस का अलग मजा मिलेगा.

Home Remedies For Skin Care: बदलते मौसम में इन होम रेमेडीज से रखें त्वचा का ख्याल