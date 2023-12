अमेज़ॉन के ये बेहतरीन डोर मैट्स घर को देंगे मॉडर्न लुक, 300 रुपये से भी कम है कीमत

1. Roseate Mosaic Super Soft (40x60 cm) Microfibre 2000 GSM Bath Mat Super Absorbent Anti-Skid Door Mats

यह डोर मैट काफी स्टाइलिश लुक के साथ आता है. इसे आप बाथरूम, किचन या बैडरूम के बहार यूज़ कर सकते हैं. इसमें आपको बहुत सारे साइज और कलर ऑप्शन भी मिलते हैं. यह काफी सॉफ्ट है और यह आपके पैरो को अच्छी तरह से साफ करता है. साथ ही यह मैट वाशिंग मशीन में धूल सकता है. अमेज़ॉन पर डोर मैट आपको 40% के डिस्काउंट के साथ सिर्फ 299 रुपये में मिल रहा है. खरीदने के लिए क्लिक करें

Photo Credit: फोटो: अमेज़ॉन

2. SANWNA-Handloom All New Glorious Super Soft Microfiber Door Mat for Home - Set of 1 Door MAT

SANWNA का यह डोर मैट काफी बेहतरीन क्वालिटी का है. जो बाहर की गंदगी अंदर घर में लाने से बचाता है. यह जल्दी खराब नहीं होते और आसानी से काफी समय तक चलते हैं. इसे आप किचन, बालकनी और घर के बाहर कहीं भी रख सकते हैं. इसमें आपको कई सरे डिज़ाइन मिल जाएंगे. इस डोर मैट की कीमत 599 रुपये है, लेकिन अमेज़ॉन के 58% डिस्काउंट के बाद आप इसे मात्र 249 रुपये में खरीद सकते हैं. खरीदने के लिए क्लिक करें

Photo Credit: फोटो: अमेज़ॉन

3. STATUS PVC Printed PVC Heavy Quality Thick Mat for Outdoor Multicolor Doormat for Home/Office/Outdoor (D2)

यह कलरफुल डोर मैट काफी अट्रैक्टिव और बेहतरीन कव्लिटी का है. यह कॉटन से बने हुए अब्सस्ट्रैक्ट और खूबसूरत डोर मैट है. इन्हें आप किसी भी मौसम में आसानी से इसतेमाल कर सकते हैं. यह आपके पैरो को पूरी तरह से साफ कर गंदगी से बचाता है. गंदा होने पर आप इसे घर पर आसानी से धो सकते हैं. इस डोर मैट को आप 67% डिस्काउंट के बाद 299 रुपये में खरीद सकते हैं, जबकि इसकी कीमत 899 रुपये है. खरीदने के लिए क्लिक करें

Photo Credit: फोटो: अमेज़ॉन

4. IVAZA Rubber Door mat Outdoor Mat,Rubber Stud Mat, Antimicrobial Room Mat Floor Mat -40x60 CM Black

यह एक रबर डोर मैट है, जो आपके लिए पर्फेक्ट रहेगा. यह पानी को अच्छी तरह से सोख लेता है और इस पर स्लिप भी नहीं होते है. इन स्टाइलिश मैट को घर पर डोर मैट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलवा इन्हे आप बाथरूम के बहार भी रख सकते है. इस डोर मैट पर 5% तक की छूट मिल रही है. इसकी कीमत 199 रुपये है लेकिन अमेज़ॉन पर डिस्काउंट के बाद यह 189 रुपये में मिल रहा है. खरीदने के लिए क्लिक करें

Photo Credit: फोटो: अमेज़ॉन

5. T Decore Door Mats For Home Entrance Living Room | Anti Skid Doormats For Bathroom Entrance And Bedrooms | Main Door Mats For Entrance

T Decore के इस डोर मैट का लुक दिखने में काफी अच्छा है, जो घर को काफी स्टाइलिश टच देता है. इसे आप घर की चौघर और घर के अंदर किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इसे आप घर पर आसानी से वॉश कर सकते हैं. साथ ही यह आपके पैरो को पूरी तरह से साफ कर के गंदगी से बचाता है. यह डोर मैट आपको अमेज़ॉन के 75% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 249 रुपये में मिल जाएगा. खरीदने के लिए क्लिक करें