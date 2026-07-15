Teeth Whitening Tips: लाइफस्टाइल में बदलाव कर अपनाएं ये घरेलू उपाय, मोती जैसे चमकेंगे दांत और दूर होगा पीलापन

किसी भी इंसान की लिए मुस्कुराहट ही उसकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा है. अपनी लाइफस्टाइल और खानपान के बदलते दौर के कारण ज्यादातर लोगों के दांतों में पहले जैसी ब्राइटनेस नहीं है. छोटे-छोटे बच्चों के दांतों में कीड़े लग जा रहे हैं. ऐसे में हर कोई चाहता है कि जब वह हसे तो उसके दांत उस समय मोतियों की तरह सफेद दिखें. ऑफिस के कलीग्स या दोस्तों के सामने पीले दांतों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है. अब ऐसा नहीं होगा, घरेलू उपाय से आइए जानें आप अपने दांतों को सफेद रख सकते हैं.

स्ट्रॉबेरी से करें दांतों की सफाई

अगर आपको दांतों के पीलेपन को दूर करना है तो स्ट्रॉबेरी काफी हद तक आपके दांत मोती जैसा सफेद करने में मददगार साबित हो सकती है. बता दें कि स्ट्रॉबेरी में मौजूद एंजाइम मैकिल एसिड और विटामिन सी आपके पीले पड़े दांतों को फिर से सफेद करने में मददगार साबित हो सकते हैं. आप एक पकी हुई स्ट्रॉबेरी को मैश करके आधा चम्मच बेकिंग सोडा में मिलाकर इस्तेमाल करें.

नमक और तेल का ऐसे करें इस्तेमाल

अगर हम बात करें सरसों के तेल की तो वो आपको घर की रसोई में आसानी से मिल जाएगा. तेल सबसे शुद्ध माना जाता है. सरसों के तेल में नमक मिलाकर अगर आप दांतों पर मलते हैं तो यह आपके दांतों का पीलापन दूर करता है. इसके अलावा तेल से मालिश करने से मसूड़े मजबूत होते हैं.

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दांतों को चमकाने में बेकिंग सोडा और नींबू कामगार

कई लोग ऐसे होते हैं जो दांतों की सफाई और दांतों को चमकाने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इस उपाय को अपनाने से पहले आप डेंटल की सलाह जरूर लें. ताकि भविष्य में आपके दांतों में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो.

इसके अलावा, अगर आप अपनी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर बनाए रखना चाहते हैं तो ब्रश करने की तुलना में फ्लॉसिंग (दांत साफ करने का धागा) दांतों को चमकाने में अधिक फायदेमंद होती है. आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी मुस्कुराहट को बरकरार रखने में लाभकारी हो सकती है.

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