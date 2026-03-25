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सूट-बूट छोड़ दुनिया की सैर, 5 लोग जिन्होंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ ट्रैवल को बना लिया करियर!

ऐसे 5 लोगों की कहानी आपको प्रेरित करेगी, जिन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर दुनिया घूमना ही नहीं, बल्कि उससे अच्छी खासी कमाई भी शुरू की.

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सूट-बूट छोड़ दुनिया की सैर, 5 लोग जिन्होंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ ट्रैवल को बना लिया करियर!
अगर आपको ट्रैवल पसंद है, तो उसे करियर बना सकते हैं.

आज की भागती-दौड़ती जिंदगी में कॉर्पोरेट जॉब में लोग अच्छा पैकेज ले रहे हैं, लेकिन हर किसी का सपना सिर्फ 9 से 5 की नौकरी तक सीमित नहीं होता. कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर अपने दिल की सुनी और ट्रैवल को अपना करियर बना लिया. शुरुआत में यह फैसला जोखिम भरा लगता है, लेकिन सही प्लानिंग, मेहनत और पैशन के साथ यह सपना हकीकत बन सकता है. आज सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ट्रैवल को एक फुल-टाइम इनकम सोर्स बना दिया है. ऐसे ही 5 लोगों की कहानी जानकर आप भी प्रेरित होंगे, जिन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर दुनिया घूमना ही नहीं, बल्कि उससे अच्छी खासी कमाई भी शुरू कर दी.

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कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दुनिया घूमने वाले 5 ट्रैवल ब्लॉगर:

1. अंकुर वारिकू (कॉर्पोरेट से कंटेंट और ट्रैवल)

अंकुर ने अपनी हाई-पेइंग कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कंटेंट क्रिएशन और ट्रैवल की दुनिया में कदम रखा. आज वे ट्रैवल के साथ-साथ मोटिवेशनल कंटेंट बनाकर लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं.

2. शिव्या नाथ

शिव्या ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर सोलो ट्रैवल शुरू किया. उनका ब्लॉग द सूटिंग स्टार आज इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है. ब्रांड कोलैबोरेशन और ब्लॉगिंग से वे अच्छी कमाई करती हैं.

3. मुराद उस्मान - ट्रैवल फोटोग्राफर

मुराद ने अपनी नौकरी छोड़कर ट्रैवल फोटोग्राफी को करियर बनाया. उनका फॉलो मी टू प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और आज वे बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं.

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4. सत्यजीत भट्टाचार्य - ट्रैवल व्लॉगर

सत्यजीत ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू की. उनके वीडियो लोगों को नई जगहों के बारे में जानने और घूमने के लिए प्रेरित करते हैं.

5. कार्तिक रेड्डी - डिजिटल नोमैड

कार्तिक ने ऑफिस लाइफ छोड़कर डिजिटल नोमैड बनना चुना. वे दुनिया के अलग-अलग देशों में रहकर फ्रीलांस काम करते हैं और ट्रैवल का आनंद लेते हैं.

इनसे क्या सीख सकते हैं?

  • पैशन को फॉलो करें: अगर आपको ट्रैवल पसंद है, तो उसे करियर बना सकते हैं.
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग: ब्लॉग, यूट्यूब और सोशल मीडिया आपकी कमाई का जरिया बन सकते हैं.
  • धैर्य और मेहनत जरूरी: शुरुआत में संघर्ष होता है, लेकिन धीरे-धीरे सफलता मिलती है.
  • नई स्किल्स सीखें: फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसी स्किल्स जरूरी हैं.
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