स्टाइल और ट्रैवल को बनाया जा सकता है कमाई का जरिया, जानिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे करते हैं कमाई

Influencer salary per month : सोशल मीडिया ने लोगों को स्टार बना दिया है. इससे लोग महीने की लाखों में कमाई कर रहे हैं. इंफ्लुएंसर ट्रैवल के जरिए या फैशन से मोटी कमाई कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें नौकरी करने की जरुरत नहीं है. वो अपना पैशन फॉलो करके भी कमाई कर रहे हैं. आज आपको बताते हैं क कैसे अपना पैशन और स्टाइल फॉलो करके एस इंफ्लुएंसर कितने की कमाई कर सकता है. ये कमाई जानकर आप जरुर चौंक जाएंगे और साथ ही ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं.

ब्रांड कोलैबरेशन से होती है मोटी कमाई

बता दें इंफ्लुएंसर आए दिन अपने पेज पर रील्स शेयर करते रहते हैं. मगर उन्हें इससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती है. सबसे ज्यादा कमाई वो ब्रांड कोलैबरेशन से करते हैं. जिससे उनके पास एक बार में ही मोटी रकम आ जाती है. एक इंफ्लुएंसर मिनिमन ब्रांड कोलेबरेशन से 2.83 लाख कमा सकता है. इसके अलावा लिंकेडीन से 30 हजार और यूजीसी से 53 हजार और इसके अलावा भी कमाई होती है. ये हम आपको एक पार्ट टाइम इंफ्लुएंसर की कमाई के बारे में बता रहे हैं.

ये होते हैं फायदे

ब्रांड कोलेबरेशन में पैसे मिलने के अलावा इंफ्लुएंसर को फ्री खाने के साथ हॉस्टल, रिसॉर्ट कोलेबरेशन भी मिलते हैं. इसके अलावा पीआर पैकेज, इवेंट के फ्री पास और कई बार मीडिया फीचर भी मिलते हैं.

कैसे मिलते हैं ब्रांड कोलेब

इंफ्लुएंसर का कंटेंट देखने के बाद कई ब्रांड उन्हें इंस्टाग्राम पर ही कनेक्ट करते हैं. ज्यादातर लोगों को कोलेब इंस्टाग्राम के जरिए मिलते हैं. उसके बाज व्हाट्सएप और मेल के जरिए लोग कनेक्ट करते हैं.

रील्स-पोस्ट से मिलते हैं इतने पैसे

इंस्टाग्राम के जरिए भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है. इंफ्लुएंसर रील्स पोस्ट करने के 10-25 हजार रुपये चार्ज करते हैं. इसके अलावा अगर आप किसी ब्रांड की स्टोरी लगाते हैं तो उसके लिए 1-2 हजार रुपये मिलते है. इसके अलावा उसके बारे में पोस्ट करने के लिए 10 हजार तक चार्ज करते हैं.