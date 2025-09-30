रात में बिना कपड़ों के सोते हैं आप? जान लीजिए क्या हैं इसके फायदे और नुकसान

ऑफिस या फिर कहीं बाहर से घर जाते ही लोग सबसे पहले कपड़े बदलते हैं, क्योंकि घर के कपड़ों में ही उन्हें आराम मिलता है. खासतौर पर गर्मियों में ऐसा देखा जाता है, जब लोग उमस से परेशान होकर घर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले कपड़ों से आजादी चाहिए होती है. यही वजह है कि कई लोग अंडर गारमेंट्स पहनकर ही घर पर रहते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है. इससे वो रिलैक्स महसूस करते हैं और नींद अच्छी आती है. आज हम आपको ऐसा करने के फायदे और नुकसान दोनों बताने जा रहे हैं.

बिना कपड़ों के सोने के फायदे

कई लोग रात में कम कपड़े पहनकर या फिर बिना कपड़ों के ही सो जाते हैं. ऐसा करने से शरीर को कुछ फायदे जरूर मिलते हैं. वहीं ज्यादातर लोग ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए करते हैं.

गर्मी के मौसे में बिना कपड़ों के सोने से राहत मिलती है और शरीर पंखे की हवा में भी ठंडा रहता है.

बिना कपड़ों के शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और वो खुलकर सांस ले पाता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है.

महिलाओं में ऐसा करने से वजाइनल इंफेक्शन का खतरा कम हो सकता है और पीएच लेवल बैलेंस रहता है.

झड़ रहे हैं बाल? आजमाएं जावेद हबीब का हेयर केयर हैक, कॉफी को बालों पर लगाते ही खूबसूरत हो जाएंगी लटें

बिना कपड़ों के सोने का नुकसान

अगर आप बिना कपड़ों के सोते हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. जिन लोगों को स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए. ऐसा करने से आपकी बेडशीट और कंबल पर बैक्टीरिया पनप सकता है और ये दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है. खासतौर पर ऐसे में फंगल इंफेक्शन का खतरा रहता है. जो लोग सर्दी में बिना कपड़ों के सोते हैं, उन्हें नींद आने में परेशानी हो सकती है. रात में अगर आप टाइट अंडरवियर या कपड़े पहनकर सोते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ढीले कपड़े पहनकर सोना सबसे सही विकल्प है. गर्मी के मौसम में आप बिना कपड़ों के भी सो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.