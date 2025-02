Facial Hair ke liye Razor Use karne ke tarike: बॉडी और खासकर चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए रेजर ब्लेड (Razor Blade For Blace) काफी चलन में हैं. पुरुषों के साथ साथ बाजार में महिलाओं के लिए भी खास डिजाइन के रेजर आ गए हैं जो बिना पेन और झंझट के फेशियल हेयर रिमूव करते हैं. रेजर ब्लेड ना केवल फेशियल हेयर (Facial hair Removal Tips) रिमूव करते हैं बल्कि इनके यूज से स्किन को और भी कई फायदे होते हैं. लेकिन कई लोग रेजर ब्लेड को सही तरीके (Face Par Blade Use Karne Ka Sahi Tarika) से यूज नहीं कर पाते हैं. चलिए आज जानते हैं कि रेजर ब्लेड से फेशियल हेयर साफ करने के क्या क्या फायदे हैं और साथ ही जानेंगे कि रेजर ब्लेड से अनचाहे बाल किस तरह रिमूव करें.

रेजर ब्लेड इस्तेमाल करने के फायदे (Benefits of Using Razor Blade)

1. रेजर ब्लेड के यूज से चेहरे की डैड स्किन भी साफ हो जाती है.

2. रेजर ब्लेड के इस्तेमाल से चेहरे की स्किन चिकनी और स्मूथ हो जाती है.

3. इससे हेयर ग्रोथ कम हो जाती है.

4 रेजर यूज करने से त्वचा की सबसे ऊपरी परत पर जमी गंदगी भी साफ हो जाती है.

5. रेजर ब्लेड यूज के यूज चेहरे पर मेकअप आसानी से रुकने लगता है.

इस तरह इस्तेमाल करें चेहरे पर रेजर ब्लेड (How to Use Razor Blade for facial Hair step by step)

1. सबसे पहले अपना चेहरा पानी की मदद से साफ करें. आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं. इससे चेहरे पर चिपकी गंदगी,ऑयल और मेकअप को हटाया जा सकता है. फेस वाश यूज करने के बाद एक लाइट क्लींजर से चेहरा साफ करें और सुखा लें.

2. अब अपनी त्वचा को शेव के लिए तैयार करें. चेहरे को सुखाने के बाद आपको चेहरे पर कोई सूदिंग जेल यूज करना है. आप एलोवेरा का जेल चूज कर सकते हैं. इससे आपका चेहरा स्मूथ और चिकना हो जाएगा. इसकी मदद से रेजर आसानी से फेशियल हेयर निकाल पाएगा.

3. अच्छे ब्रांड का सुरक्षित रेजर चुनें. बाजार में अच्छी क्वालिटी के रेजर मौजूद हैं. आपको अपनी स्किन के हिसाब से डिजाइन किए रेजर को चुनना होगा. रेजर साफ और शार्प होना चाहिए.

4.रेजर यूज करने से पहले स्किन को खींचें ताकि स्किन खुल सके और रेजर अंदर के बाल भी साफ कर सके. स्किन को टाइट पकड़ने पर रेजर आसानी से फिसल कर भी तरह के बालों को साफ कर पाता है.

5. रेजर यूज करते समय ध्यान दें कि आपको स्किन पर छोटी छोटी और नीचे की ओर स्ट्रोक में शेव करनी है. रेजर को 45 डिग्री के कोण पर पकड़िए और छोटे छोटे स्ट्रोक का यूज कीजिए. रेजर को बालों के बढ़ने की दिशा में ही शेव करें. स्किन पर एक ही जगह बार बार शेव करने से बचें.

6. चेहरे के सेंसिटिव एरिया जैसे पलकों और होठों के आस पास शेव करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.यहां रेजर को प्रेशर नहीं देना है.

7. रेजर को साफ करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी स्किन में इंफेक्शन हो सकता है. इसके लिए जरूरी है कि रेजर यूज करते समय बार बार इसे धोते रहें. इससे दो से तीन स्ट्रोक के बाद गर्म पानी से धोएं ताकि गंदे और चिपके बाल साफ हो सकें.

8. रेजर यूज करने के तुरंत बाद स्किन पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं. इससे आपकी स्किन सूद औऱ स्मूथ रहेगी. इससे त्वचा की जलन भी शांत हो जाएगी.

9. रेजर यूज करने के कुछ घंटों तक मेकअप न करें. शेविंग के तुरंत बाद मेकअप करने से स्किन इंफेक्शन हो सकता है क्योंकि रेजर त्वचा को ओपन कर देता है.

10. रेजर को यूज करने के बाद अच्छी तरह साफ करने के लिए इसे कई बार धोएं. इसके बाद इसे सुखाएं और फिर सूखी जगह पर ही रखें. रेजर ब्लेड को कुछ शेविंग के बाद बदलते रहें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.