सदाबहार फूल का काढ़ा आपको पहुंचाएगा 5 फायदा, यहां जानिए बनाने का तरीका

Sadabahar kadha recipe : सदाबहार के फूल आपके बगीचे को महकाने के अलावा आपकी सेहत को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं. इसके फूल से बना काढ़ा पीरियड (how to get relief in period pain) में होने वाले दर्द, हाई बीपी (high bp treatment) की समस्या, गले में खराश (itchy throat), चेहरे पर पस वाले दाने (face pimple) और डायबिटीज (blood sugar home remedy) जैसी दिक्कतों से निजात दिलाता है. ऐसे में इस औषधिय काढ़े को बनाने का तरीका और फायदे क्या-क्या हैं आइए जानते हैं आगे आर्टिकल में.....

सदाबहार फूल काढ़ा रेसिपी

सामग्री : इसे बनाने के लिए सदाबहार के 4-5 ताजे फूल, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, तुलसी के 5 से 6 पत्ते, शहद 1 चम्मच स्वादानुसार, 1 चम्मच नींबू का रस, पानी 2 कप, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, और 1 काली मिर्च चाहिए. अब इन सारी चीजों को एक साथ एक पैन में उबाल लीजिए. एक कप में इसे छानकर चाय की तरह सिप-सिप करके पी लीजिए.

सदाबहार फूल काढ़ा के फायदे

इसमें एंटी-डायबिटीक गुण होता है,जो मुख्य रूप से इंसुलिन के निर्माण में फायदेमंद साबित हो सकती है. अगर आप अपनी डायबिटीज की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो ये काढ़ा पी सकते हैं. सदाबहार की पत्तियों का काढ़ा पीने से स्किन संबंधी परेशानियों को काफी हद तक दूर हो सकती है. वहीं, यह पीरियड्स में होने वाली ऐंठन, दर्द, कमर दर्द को भी दूर कर सकता है. इसके अलावा आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो इसके काढ़े का सेवन कर सकते हैं. इसमें भी यह लाभकारी साबित हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.