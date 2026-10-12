घर में सांप घुसने से कैसे रोकें? सांप को घर से दूर रखने के लिए क्या जलाना चाहिए

बारिश के मौसम में सांपों के घरों, बगीचे और बाथरूम के आसपास दिखाई देने का खतरा बढ़ जाता है. पानी भरने और छिपने की जगह तलाशने के कारण सांप कई बार लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में डरने के बजाय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. घर के आसपास गंदगी, कबाड़ और चूहों की मौजूदगी सांपों को आकर्षित कर सकती है. दरवाजों के नीचे की खाली जगह और दीवारों की दरारें भी उनके अंदर आने का रास्ता बन सकती हैं. आइए जानते हैं घर में सांपों के आने का खतरा कम करने के सुरक्षित तरीके और सांप दिखने पर क्या करना चाहिए.

टॉयलेट में दिखाई दे सांप तो क्या करें

जानकारी के अनुसार, बरसात के मौसम में बाथरूम या टॉयलेट में सांप दिखाई देने की घटनाएं सामने आ जाती है. इसलिए टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले कमोड के अंदर और बाथरूम के कोनों को ध्यान से देख लें. हालांकि, हर मामले में सांप पाइप के रास्ते ही टॉयलेट तक पहुंचते हैं, ऐसा मानना सही नहीं है. फ्लश चलाने या बाल्टी से पानी डालने से सांप के निकलने की गारंटी भी नहीं होती है. बाथरूम में दरारों, खुले पाइप और नालियों की नियमित जांच कराएं. अगर सांप दिखाई दे तो उसके पास जाने या उसे भगाने की कोशिश न करें. सुरक्षित दूरी बनाकर प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को बुलाएं.

सांप पकड़ने के लिए क्या करें

अगर घर या आसपास सांप दिखाई दे, तो उसे खुद पकड़ने या मारने की कोशिश बिल्कुल न करें. सोशल मीडिया पर कई वीडियो में लोग हाथों से सांप पकड़ते नजर आते हैं लेकिन ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है. बारिश और बाढ़ जैसी स्थितियों में सांप अपने प्राकृतिक ठिकानों से निकलकर गांवों और शहरों की ओर आ सकते हैं. ऐसे में सुरक्षित दूरी बनााए रखें और किसी प्रशिक्षित स्नेक कैचर या स्थानीय वन्यजीव बचाव दल को बुलाएं. मदद आने तक बच्चों और पालतू जानवरों को उस जगह से दूर रखें. सांप को छेड़ने या उसके करीब जाने से बचें.

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घर में सांप को आने से रोकने के 5 सुरक्षित तरीके

1. चूहों और दूसरे शिकार पर रखें नजर

चूहे सांपों के भोजन का एक प्रमुख स्रोत हैं. घर में खाने की चीजें खुली न छोड़ें, कूड़ा नियमित हटाएं और चूहों की समस्या को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करें. इससे सांपों के लिए भोजन मिलने की संभावना कम हो सकती है.

2. दरवाजों और दीवारों के छेद बंद करें

दरवाजों के नीचे की खाली जगह, दीवारों की दरारें, टूटी खिड़कियां और पाइप के आसपास के खुले हिस्से जांचें. जरूरत के अनुसार मजबूत जाली, डोर स्वीप या उपयुक्त सामग्री से इन्हें बंद करवाएं. नालियों और वेंटिलेशन के खुले हिस्सों पर भी सही जााली लगवाएं.

3. घर के आसपास सफाई रखें

आंगन में लंबी घास, झाड़ियां, लकड़ी, ईंटों के ढेर और कबाड़ जमा न होने दें. ऐसी जगहों पर सांप छिप सकते हैं. बगीचे की नियमित सफाई करें और सामान जमीन पर बिखरा छोड़ने से बचें.

4. जूते और सामान इस्तेमाल करने से पहले जांचें

बाहर रखे जूते, बागवानी के दस्ताने और पुराने कपड़े इस्तेमाल करने से पहले ध्यान से जांचें. अंधेरे में बिना देखे हाथ किसी कोने या सामान के नीचे न डालें. रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल करें.

5. बाथरूम और टॉयलेट में सावधानी बरतें

टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले कमोड और बाथरूम के आसपास नजर डाल लें. हालांकि, फ्लश चलाने या बाल्टी से पानी डालने से सांप के न होने की गारंटी नहीं मिलती. अगर सांप दिखाई दे, तो उसे छूने या हटााने की कोशिश न करें.

Big Four Mapper ऐप से करें सांप की पहचान

सांप दिखाई देने पर उसे खुद पकड़ने या उसके करीब जाने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें. सोशल मीडिया पर वायरल दावे के अनुसार, Big Four Mapper ऐप की मदद से सांप की पहचान करने और आसपास मौजूद स्नेक रेस्क्यू करने वालों की जानकारी पाने में मदद मिल सकती है. इसके लिए दूर से सांप की तस्वीर लेकर ऐप पर जानकारी देखी जााती है. हालांकि, ऐप की उपलब्धता और सुविधाओं की पुष्टि करना जरूरी है. सांप की पहचान के लिए केवल तस्वीर या ऐप पर निर्भर न रहें. सांप दिखने पर स्थानीय वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम से संपर्क करें.

घर की दरारें रखें बंद

घर के आसपास सांप दिखाई देने पर लोग अक्सर डर जाते हैं और उनसे बचने के तरीके तलाशते हैं. सोशल मीडिया पर कुछ पौधों को सांपों को दूर रखने में कारगर बताया जाता है. इनमें लेमनग्रास, कैम्फर से जुड़े पौधे और स्नेक प्लांट जैसे नाम शामिल हैं. ऐसा कहा गया है कि इन पौधों में मौजूद खास रसायनों की गंध सांपों को पसंद नहीं आाती है. स्नेक प्लांट के पत्तों के आकार को लेकर भी तरह-तरह की बातें कही जाती हैं. हालांकि, इन पौधों से सांप दूर रहते हैं, इसका पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. बचाव के लिए घर की दरारें बंद रखें और आसपास सफाई बनाए रखें.

सांप दिख जाए तो क्या करें?

सांप को देखकर घबराने के बजाय उससे दूरी बनाएं. बच्चों और पालतू जानवरों को उस जगह से दूर रखें. सांप को पकड़ने, मारने या डंडे से हटाने की कोशिश न करें. स्थानीय वन विभाग या प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम से संपर्क करें. सांप के काटने पर तुरंत अस्पताल जाएं, झाड़-फूंक, घाव काटने या जहर चूसने जैसे उपााय न करें.

क्या फिनाइल या पौधों से भागते हैं सांप?

जानकारी के अनुसार, फिनाइल, मिट्टी के तेल, कार्बोलिक एसिड, लहसुन-प्याज के धुएं या कथित सांप भगाने वाले पौधों को भरोसेमंद बचाव उपाय मानने का पर्याप्त प्रमाण नहीं है. रसाायन और धुआं इंसानों के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं. घर को सुरक्षित रखने के लिए सफाई, छेद बंद करना और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की मदद लेनाा बेहतर है.

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