Partner नहीं कर रहा है आपकी रिस्पेक्ट तो करें ये काम, फिर देखिए रिलेशनशिप में कैसे आता है बदलाव

- सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती है तो प्यार खत्म होने लगता है धीरे-धीरे. इसलिए रिलेशन में कोई भी फैसल सोच समझकर करना चाहिए.

- अगर आपको लग रहा है कि आपका साथी अच्छे से पेश नहीं आ रहा है तो जल्द ही इस रिलेशन को खत्म कर देना चाहिए. इसके लिए पार्टनर से बात करें कि उसे कैसा महसूस हो रहा इस बर्ताव से. तभी आप रिलेशन को पटरी पर ला सकते हैं.

- अपने रिश्ते में शुरूआत से ही कुछ सीमाओं को निर्धारित कर दीजिए. नहीं तो परेशानियां बढ़ने लगेंगी. एक दूसरे की पसंद ना पसंद का खास ख्याल रखना चाहिए. आत्मसम्मान को लेकर पार्टनर से बात करें.

- आपको लग रहा है कि रिश्ते में अब सम्मान कम हो गया है तो इस बात को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए साथी से. अगर लग रहा है रिश्ता नहीं चल पाएगा तो उसे टॉक्सिक बनाने से बेहतर है अलग हो जाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

