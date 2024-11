Relationship Tips: पार्टनर को भूलकर भी न करें ये 4 मैसेज, वरना रिश्ते में भर जाएगी कड़वाहट

Relationsip Tips : रिश्ते में पार्टनर के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए. कई बार देखा गया है कि रिश्ता (Relationship) नया होने पर तो एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं लेकिन जैसे-जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है, कई वजहों से उसमें प्यार-लगाव (Love Attachments) कम होने लगता है. रिश्ते निभाने में आजकल टेक्नोलॉजी युग की मदद भी ली जाती है. कॉल्स या मैसेजेस से पार्टनर से जुड़े रहते हैं. हालांकि, कई बार कुछ ऐसा मैसेज कर देते हैं, जो पार्टनर को पसंद नहीं आता और दूरियां बढ़ने लती हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारें में बता रहे हैं, जिन्हें गलती से भी पार्टनर (Partner) को मैसेज में नहीं भेजना चाहिए, वरना रिश्ता खराब हो सकता है.

मैसेज में पार्टनर को न भेजें 4 चीजें | Do not send 4 things to your partner in message

1. पुरानी कोई बात

पुरानी बातों को लेकर कई बार पार्टनर से बहस हो जाता है. रिश्ते में कड़वाहट भरने के लिए यह काफी हो सकता है. इससे दरार तक आ सकती है. जब तक आप पुरानी बातें उठाती रहती हैं, पार्टनर से तकरार बढ़ती रहती है. जब यही बात मैसेजिंग तक पहुंच जाती है तो बात ज्यादा उलझ सकती है. अगर कोई प्रॉब्लम है या पुरानी बातें सता रही हैं तो मैसेज की बजाय सामने मिलकर पार्टनर से बात कर सुलझाने की कोशिश करें. इसके लिए मैसेज का सहारा लेना खतरनाक हो सकता है.

2. वन वर्ड रिप्लाई या इमोजी

जब भी पार्टनर इमोशनल हो तब कभी भी वन वर्ड में उनके मैसेज का जवाब न दें और ना ही इमोजी भेजें. इससे उसे बुरा लग सकता है. आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपका पार्टनर किसी बात को लेकर बार-बार मैसेज कर रहा है तो वह अच्छी तरह बात करना चाहता है, उससे खुलकर और प्यार से बातें करें. उन्हें बताएं कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं. उनके साथ बात करने के लिए हर समय हैं.

3. गुस्से में जवाब देने से बचें

अगर किसी बात को लेकर पार्टनर से नाराजगी चल रही है तो कोशिश करें कि मैसेज में गुस्सा जाहिर न करें. इसका असर रिलेशनशिप पर पड़ सकता है. कई बार गुस्से में हम पार्टनर को ऐसा कुछ लिखकर भेज देते हैं, जो बाद में पछतावे का कारण बन सकती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक चलते रहे तो लड़ाई के बीच गुस्से में मैसेज न करें. शांत होने पर उनसे बात करने की कोशिश करें.

4. फैमिली या किसी फ्रेंड्स की बुराई न करें

रिश्ते की खूबसूरती बनाए रखने के लिए जब भी पार्टनर को मैसेज करें तो अच्छी बातें ही करें. कभी भी गलती से भी उनके करीबी लोगों की बुराई मैसेज में न करें. इससे रिश्ते में कड़वाहट भर सकती है. उनकी फैमिली या फ्रेंड्स के बारें में गलत बोलने से उनके दिल को चोट पहुंच सकती है. इसलिए ऐसा करने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.