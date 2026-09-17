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DIY Birthday Decoration Ideas: साड़ी और दुपट्टे से घर पर ऐसे करें बर्थडे डेकोरेशन, बिना ज्यादा खर्च बनेगा खूबसूरत फोटो कॉर्नर

DIY Birthday Party Decoration: घर पर बर्थडे सजाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं है. साड़ी, दुपट्टे, गुब्बारे और फेयरी लाइट्स से खूबसूरत बैकग्राउंड और DIY वॉल हैंगिंग बनाई जा सकती है. थोड़ी क्रिएटिविटी से कम खर्च में घर को पार्टी लुक दिया जा सकता है.

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DIY Birthday Decoration Ideas: साड़ी और दुपट्टे से घर पर ऐसे करें बर्थडे डेकोरेशन, बिना ज्यादा खर्च बनेगा खूबसूरत फोटो कॉर्नर
घर पर जन्मदिन की पार्टी की ऐसे करें सजावट
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घर पर बर्थडे पार्टी रखने का मतलब यह नहीं कि सजावट पर ढेर सारे पैसे खर्च किए जाएं. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और घर में रखी साड़ी, दुपट्टे और कुछ सजावटी सामान की मदद से कमरे को खूबसूरत लुक दिया जा सकता है. खास बात यह है कि ऐसी सजावट को तैयार करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. इंटीरियर और होम डेकोर एक्सपर्ट्स भी घर की मौजूदा चीजों को दोबारा इस्तेमाल करके सजावट को पर्सनल टच देने की सलाह देते हैं. अगर आप इस बार घर पर बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो ये आसान आइडिया काम आ सकते हैं.

साड़ी से बनाएं खूबसूरत बैकग्राउंड

एक्सपर्ट के अनुसार, बर्थडे की सजावट में सबसे ज्यादा ध्यान फोटो बैकग्राउंड पर जाता है. इसके लिए घर की कोई खूबसूरत साड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं. साड़ी को दीवार पर पर्दे की तरह फैलाकर लगाएं और उसके ऊपर गुब्बारे, फूल या लाइट की लड़ियां सजाएं. सिल्क या चमकदार बॉर्डर वाली साड़ी बैकग्राउंड को ज्यादा आकर्षक बना सकती है.

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दुपट्टे से तैयार करें फोटो कॉर्नर

रंगीन दुपट्टे को दीवार पर अलग-अलग तरीके से लगाकर फोटो कॉर्नर तैयार किया जा सकता है. दो या तीन दुपट्टों को हल्के घुमाव के साथ लगाएं और बीच में 'हैप्पी बर्थडे' का बैनर लगा दें. इसके आसपास छोटे गुब्बारे या कागज के फूल लगाकर सजावट पूरी की जा सकती है.

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दुपट्टे से बनाएं DIY वॉल हैंगिंग

अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो दुपट्टे से वॉल हैंगिंग भी बनाई जा सकती है. दुपट्टे को दीवार पर लंबाई में लगाकर उसके नीचे छोटे-छोटे कागज के फूल, रिबन या टैसल बांध दें. इसके बीच में जन्मदिन मनााने वाले का नाम या उम्र लिखकर पर्सनल टच दिया जा सकता है.

लाइट्स से बढ़ाएं सजावट की खूबसूरती

साड़ी या दुपट्टे के साथ फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल कमरे को तुरंत पार्टी वाला लुक दे सकता है. इन्हें बैकग्राउंड के किनारों या कपड़े के ऊपर हल्के घुमाव में लगाया जा सकता है. ध्यान रखें कि बिजली की लाइट्स कपड़े और ज्वलनशील सजावटी सामाान से सुरक्षित दूरी पर हों.

गुब्बारों से दें फाइनल टच

इसके अलावा, सजावट को पूरा करने के लिए एक जैसे या अलग-अलग रंगों के गुब्बारों का इस्तेमाल करें. इन्हें दीवार के एक कोने में क्लस्टर के रूप में लगाया जा सकताा है. घर की पुरानी चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करने से कम खर्च में भी बर्थडे डेकोरेशन को खूबसूरत और यादगार बनायाा जा सकता है.

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