बच्चा पैदा होने के कितने दिन बाद बना सकते हैं शारीरिक संबंध? आज जान लीजिए सही जवाब

प्रेग्नेंसी के दौरान अक्सर लोग शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करते हैं. डॉक्टरों का भी यही कहना होता है कि शुरुआत और आखिरी के कुछ महीनों में ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. ये बात लगभग सभी लोगों को पता होती है, लेकिन असली कंफ्यूजन डिलीवरी के बाद संबंध बनाने को लेकर होता है. तमाम लोगों के बीच इसे लेकर अलग-अलग तर्क और कुतर्क हैं. कुछ लोगों का मानना होता कि बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद से ही संबंध बना सकते हैं, वहीं कुछ लोग कई हफ्ते तक ऐसा करने से कतराते हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है और डॉक्टर इस पर क्या कहते हैं.

फिजिकल और इमोशनल रिकवरी

महिला जब भी बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव भी आते हैं, इसके अलावा फिजिकली भी वो काफी वीक होती है. इन सब चीजों से सेक्स लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं. कई पुरुषों की ये शिकायत होती है कि उनकी पत्नी डिलीवरी के कई दिन बाद भी उनसे दूर रहती है, लेकिन ये सब उसके शरीर में हो रहे बदलावों के चलते होता है. ब्रेस्ट फीडिंग से भी यौन इच्छा में थोड़ी कमी आ सकती है. महिलाओं को फिजिकल के साथ-साथ इमोशनल रिकवरी की भी जरूरत होती है.

कब बना सकते हैं संबंध?

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक डिलीवरी के बाद संबंध बनाने की ऐसी कोई भी समय सीमा नहीं है. सीधी बात ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद शरीर को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत होती है, महिलाओं की वजाइना को भी उसके साइज में आने में वक्त लगता है. ऐसे में ज्यादातर डॉक्टर कम से कम चार या 6 हफ्ते तक संबंध नहीं बनाने की सलाह देते हैं. जरूरी नहीं है कि सबके लिए यही टाइम हो, आप अपनी गायनो से पूछकर ही इसे लेकर कोई फैसला करें.

पुरुषों को रखना चाहिए इस बात का ख्याल

नॉर्मल और सी-सेक्शन डिलीवरी में अलग-अलग चीजों पर ये निर्भर करता है. ये महिला और उसकी डॉक्टर पर निर्भर करता है कि वो कब इसके लिए हरी झंडी देती हैं. सी-सेक्शन डिलीवरी में जब तक टांके पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसी कोई एक्टिविटी करने से बचना चाहिए. पुरुषों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि महिला शारीरिक रूप से ठीक होने के अलावा बच्चे की देखभाल और नींद की कमी जैसी चीजों से भी जूझ रही है, ऐसे में उसे वक्त दें और आपसी सहमति से चीजों को हैंडल करें.