सुबह इस समय बच्चे को पढ़ने के लिए उठाएं, फटाफट याद हो जाएगा सब, फिर कभी नहीं भूलेगा

best time to study in morning : सुबह इस समय पढ़ना होता है सही.

खास बातें बच्चा पढ़ने के लिए करता है आनाकानी.

तो आज ये बदल दें रूटीन.

सुबह इस समय उठाएं.

Best time to wake up kids in morning: पहले जमाने में लोग कहते थे कि अगर साल भर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर(Early Morning) पढ़ाई की जाए तो जीवनभर के लिए पाठ दिमाग में बस जाता है. यह बात विभिन्न शोधों में भी साबित हो चुकी है. अगर आप सुबह जल्‍दी उठें और पढ़ाई करें तो इस समय ब्रेन(Brain) सबसे तेजी से काम करता है और आप बेहतर तरीके से किसी विषय पर कॉन्सन्ट्रेट कर पाते हैं. इस वजह से आपकी एकाग्रता और याद रखने की क्षमता काफी अधिक बढ़ जाती है और आप लंबे समय तक उसे याद रख पाते हैं..