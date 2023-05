बच्चों का होगा पूरा विकास अगर पैरंट्स इन नए नियमों से करेंगे परवरिश, बस इन्हें एक बार समझना है जरूरी

Parenting tips : इन जरूरी बातों अपनाकर बन सकते हैं आप अच्छे माता पिता.;

New rules of Parenting: बच्चे नहीं तो क्या हम शरारत करेंगे, बच्चा जो पसंद करें, जितना पसंद करें, खाने देना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे कहीं पढ़ लेते हैं, स्कूल से क्या होता है, ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो अक्सर सुनाई देते थे. कुछ समय पहले तक इन्ही को पैरेटिंग ( Parenting) का नियम माना जाता है लेकिन आज उन सभी बातों को सिरे से खारिज किया जा चुका है. बच्चों के सही विकास के लिए पैरेंटिंग के नियमों में काफी बदलाव (Change in Parenting) आया है. अब बच्चों की परवरिश के अब नए तौर तरीकों (New rules of Parenting) को अपनाया जाने लगा है, आइए जानते हैं पैरेंटिंग के नए नियम क्या हैं.