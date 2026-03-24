Navratri 7th Day 2026 Color: नवरात्रि के सातवें दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? जानिए...

Navratri 7th Day 2026 Maa Kalratri Color: नवरात्रि का पर्व हो और रंगों की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आज चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri 2026) का सांतवा दिन है. इस दिन मां दुर्गा के सांतवे स्वरूप, यानी मां कालरात्रि की पूजा का विधान है. अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं और इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो कपड़ों के रंग का चुनाव सोच-समझकर करें. इस आर्टिकल में जानें आज कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए.

नवरात्रि 2026 के सांतवे दिन का लकी कलर- (Navratri 7th Day Color 2026)

मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के सातवें दिन यानी सप्तमी तिथि को नीले रंग (Blue Color) या नारंगि रंग ( Orange Colour) पहनना बेहद शुभ माना जाता है. मां कालरात्रि खुद एक योद्धा देवी हैं, इसलिए उनका संबंध इस ऊर्जावान रंग से बहुत गहरा है.

कौन क्या पहनें-

नीला रंग बहुत सी शुभ रंग भी माना जाता है. नीला (स्थिरता और आत्मविश्वास के लिए) या नारंगी (ऊर्जा और उत्साह के लिए). यह रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और साहस बढ़ाने में मदद करता है.

महिलाएं इस दिन नीले रंग की साड़ी या सूट पहन सकती हैं-

पुरुष इस दिन नीले रंग का कुर्ता पहन सकते हैं-