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Navratri 5 Day Wishes: नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंदमाता की पूजा अर्चना के साथ अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Chaitra Navratri 2026 Fifth Day Wishes: नवरात्रि के मौके पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना इस त्योहार की खुशी को और बढ़ा देता है. यहां कुछ शुभकामना संदेश हैं जिन्हें अपनों को भेज सकते हैं.

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Navratri 5 Day Wishes: नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंदमाता की पूजा अर्चना के साथ अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Navratri Day 5 Wishes: स्कंदमाता की कृपा से जीवन बने सुखमय.

Skandmata Puja Wishes: नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम होता है, जिसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की आराधना का खास महत्व होता है. मां स्कंदमाता को भगवान कार्तिकेय (स्कंद) की माता माना जाता है और ये भक्तों को ज्ञान, मोक्ष और सुख-समृद्धि प्रदान करती हैं. इस दिन पूजा करने से जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही, अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना इस त्योहार की खुशी को और बढ़ा देता है. ऐसे में, स्कंदमाता की कृपा से भरे संदेश आपके रिश्तों में मिठास और अपनापन घोल सकते हैं.

स्कंदमाता पूजा का महत्व

माना जाता है कि नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है. मां अपने भक्तों को साहस और आत्मविश्वास देती हैं. कहा जाता है कि जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

क्यों भेजें शुभकामना संदेश?

त्योहार सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये रिश्तों को मजबूत करने का भी अवसर होते हैं. नवरात्रि के इस खास दिन पर अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं भेजकर आप उन्हें याद दिला सकते हैं कि वे आपके लिए कितने खास हैं.

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नवरात्रि के पांचवे दिन स्कंदमाता के लिए शुभकामना संदेश:

मां स्कंदमाता आपकी हर इच्छा पूरी करें,
आपके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि भरें.

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

स्कंदमाता का आशीर्वाद बना रहे आप पर,
हर दिन खुशियों से भरा हो आपका घर.

जय माता दी!

मां की भक्ति से मिले आपको शक्ति,
हर कदम पर मिले सफलता और भक्ति.

शुभ नवरात्रि!

स्कंदमाता की कृपा से जीवन में आए उजाला,
हर दिन हो खुशियों से भरा और निराला.

मां स्कंदमाता दें आपको सुख, समृद्धि और सम्मान,
आपका जीवन बने खुशियों का वरदान.

चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं!

कैसे बनाएं इस दिन को खास?

  • सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनें और मां की पूजा करें
  • पीले रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करें
  • ॐ देवी स्कंदमातायै नमः” मंत्र का जाप करें.
  • जरूरतमंदों की मदद करें और दान करें.
  • अपने परिवार के साथ समय बिताएं और शुभकामनाएं शेयर करें.

नवरात्रि का पांचवां दिन सिर्फ पूजा-अर्चना का ही नहीं, बल्कि प्रेम और सकारात्मकता बांटने का भी दिन है. मां स्कंदमाता की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है. ऐसे में, अपने दिल से निकले शुभकामना संदेश अपनों तक जरूर पहुंचाएं और इस पावन पर्व को और भी खास बनाएं.

जय माता दी! 

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