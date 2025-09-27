नमक के हाथ लगने से सफेद हो जाते हैं बाल? जान लीजिए क्या है इसका असली सच

हमारे शरीर से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें लेकर बचपन से हम तमाम चीजें सुनते आए हैं. कई लोग दादी या फिर किसी बुजुर्ग की बताई इन बातों को आज भी फॉलो कर रहे हैं, हालांकि इनमें से कुछ बातें साइंटिफकली सही नहीं होती हैं. वहीं कई चीजों में काफी दम होता है. बचपन से कई लोगों ने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि नमक के पानी से या नमक के हाथ लगाने से बाल सफेद हो जाते हैं, अगर कोई ऐसा करता था तो उसे तुरंत डांट लगाई जाती थी और सबसे पहले उसे बाल धोने के लिए कहा जाता था. आइए जानते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है.

क्यों सफेद होते हैं बाल?

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे बाल काले से सफेद कैसे हो जाते हैं. बालों का सफेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे बाल भी सफेद होने लगते हैं. हमारे शरीर में मौजूद मेलानोसाइट्स उम्र के साथ कम होता जाता है, जिससे बाल सफेद होते हैं. कुछ लोगों में कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं, इसकी वजह उनकी खराब लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, स्ट्रेस, ड्रायर का ज्यादा इस्तेमाल, कोई बीमारी या फिर पॉल्यूशन हो सकता है. वहीं कुछ लोगों में ये जेनेटिक्स के चलते होता है.

नमक से सफेद होते हैं बाल?

नमक से बाल सफेद होते हैं, ये अब तक साबित नहीं हो पाया है. डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि नमक के पानी या फिर नमक के हाथों को बालों पर लगाने से ये सफेद नहीं होते हैं. इससे बालों को जरूर नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ये उनके सफेद होने के पीछे की वजह नहीं हो सकता है. दादी-नानी या फिर घर के बुजुर्ग शायद इसीलिए ऐसा करने से रोकते थे, क्योंकि खारे पानी से बालों में रूखापन और स्कैप्ल की समस्या हो सकती है.

कैसे कर सकते हैं बचाव?

बालों को जल्दी सफेद होने से बचाने के लिए आपको उनका ख्याल रखना होता है. इसके लिए आपको प्रोटीन वाली डाइट के साथ-साथ बालों को रूखा होने से बचाना चाहिए. जो लोग दिन में कई बार बाल धोते हैं, उन्हें भी सफेद बालों की समस्या हो सकती है. बालों में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. साथ ही पॉल्यूशन से बचने के लिए बाल कवर करने चाहिए.