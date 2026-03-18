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यहां आओ, बस जाओ! दुनिया के वो देश जहां सरकार खुद देती है बसने का न्योता, कहीं पैसे तो कहीं फ्री सुविधाएं

अगर आप विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं, तो इन अवसरों को समझदारी से और समय रहते पकड़ना जरूरी है. यहां जानिए कौन से देश अपने वहां बसने का न्योता देते हैं, फ्री सुविधाएं और साथ में पैसे भी देते हैं.

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यहां आओ, बस जाओ! दुनिया के वो देश जहां सरकार खुद देती है बसने का न्योता, कहीं पैसे तो कहीं फ्री सुविधाएं
ये योजनाएं हमेशा स्थायी नहीं होतीं, कई बार ये सीमित समय या खास शर्तों के तहत लागू होती हैं.

आज के समय में जहां एक तरफ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में देश बदलने का सपना देखते हैं, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो खुद लोगों को अपने यहां बसने के लिए न्योता देते हैं. जी हां, ये देश न सिर्फ वीजा और रहने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, बल्कि कई बार पैसे, जमीन, टैक्स में छूट और दूसरी सुविधाएं भी देते हैं. हालांकि, ये योजनाएं हमेशा स्थायी नहीं होतीं, कई बार ये सीमित समय या खास शर्तों के तहत लागू होती हैं. इसलिए अगर आप विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं, तो इन अवसरों को समझदारी से और समय रहते पकड़ना जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसे कुछ देशों के बारे में जो वहां बसने का न्योता देते हैं, फ्री सुविधाएं और साथ में पैसे भी देते हैं.

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कनाडा में छोटे शहरों को आबाद करने की योजना

कनाडा का ग्रामीण और उत्तरी आप्रवासन पायलट (Rural and Northern Immigration Pilot) (RNIP) प्रोग्राम खासतौर पर छोटे शहरों की आबादी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था. इसके तहत योग्य विदेशी नागरिकों को परमानेंट रेजिडेंस (PR) पाने का मौका मिलता है. यहां नौकरी मिलना जरूरी होता है और शहर की जरूरत के अनुसार चयन किया जाता है.

ध्यान दें: यह योजना पायलट प्रोजेक्ट थी और समय-समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं.

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इटली - गांवों में बसने पर लाखों रुपये

इटली के कई छोटे गांव जैसे प्रेसिचे या सम्बुका लोगों को बसने के लिए 25,000 यूरो (करीब 20-22 लाख रुपये) तक की सहायता देते हैं. शर्त यह होती है कि आपको वहां घर खरीदना और उसे रेनोवेट करना होगा. ये ऑफर हर जगह नहीं होता, बल्कि खास गांवों और सीमित समय के लिए होता है.

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जापान - खाली होते गांवों में नई जिंदगी

जापान में तेजी से घटती जनसंख्या के कारण सरकार Akiya (खाली घर) प्रोग्राम चला रही है. कई जगह घर बेहद कम कीमत पर या मुफ्त मिलते हैं. कुछ क्षेत्रों में रहने पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है. लेकिन, ग्रामीण इलाकों में रहना और लोकल लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी होता है.

जर्मनी - स्किल्ड वर्कर्स के लिए मौके

जर्मनी में कुशल कामगारों की कमी को पूरा करने के लिए EU Blue Card जैसी योजनाएं हैं. यहां सीधा पैसा नहीं मिलता, लेकिन हाई सैलरी, फ्री एजुकेशन और हेल्थ सुविधाएं आकर्षित करती हैं. इसके लिए हाई क्वालिफिकेशन और जॉब ऑफर जरूरी होता है.

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स्पेन - गांवों को बचाने की कोशिश

स्पेन के कुछ गांव जैसे पोंगा नए परिवारों को बसने पर 3,000 यूरो तक की सहायता देते हैं. बच्चों के लिए अलग से बोनस भी दिया जाता है. ये ऑफर बहुत सीमित होते हैं और हर साल उपलब्ध नहीं रहते.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

  • ये योजनाएं स्थायी नहीं होतीं, समय-समय पर बदलती रहती हैं.
  • हर देश की अपनी योग्यता, भाषा और नौकरी से जुड़ी शर्तें होती हैं.
  • बिना सही जानकारी के कोई फैसला न लें.
  • ऑफिशियल वेबसाइट या एम्बेसी से जानकारी जरूर कन्फर्म करें.

विदेश में बसने के ये मौके सुनने में जितने आकर्षक लगते हैं, उतने आसान नहीं होते. हर योजना के पीछे कुछ शर्तें और जिम्मेदारियां होती हैं. अगर आप सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये अवसर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं.

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