करवाचौथ पर बिना केमिकल एकदम लाल चढ़ेगा मेहंदी का रंग, बस लगाने के बाद करें ये काम

Dark Mehndi tips: इस करवा चौथ, हाथों को बनाएं दुल्हन-सा खूबसूरत. घरेलू नुस्खों से पाएं गहरी, लाल और चमकदार मेहंदी का रंग.

Mehndi Tips:मेहंदी का रंग नहीं चढ़ता गाढ़ा? अपनाएं ये आसान से टिप्स पाएं लाल-लाल हाथ

Tips For Dark Mehndi: करवा चौथ का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है, वह है...हाथों में सजी खूबसूरत मेहंदी (Mehndi Tips). हर सुहागिन चाहती है कि उसके हाथों पर मेहंदी (Dark Mehndi) का रंग सबसे गहरा और सुर्ख चढ़े, लेकिन अक्सर कई महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनकी मेहंदी फीकी रह जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इस बार बिना किसी कैमिकल के अपनाइए ये आसान घरेलू Dark Mehndi Hacks, जो आपकी हथेलियों को बना देंगे एकदम लाल और चमकदार.

मेहंदी लगाने से पहले करें ये तैयारी (how to make mehndi darker)

मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए सबसे जरूरी है तैयारी. मेहंदी लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें और यूकेलिप्टस ऑयल या मेहंदी ऑयल लगाएं.

यह तेल आपकी त्वचा को तैयार करता है ताकि रंग गहराई तक चढ़े. कोशिश करें कि मेहंदी लगाने के बाद कम से कम 5 घंटे तक उसे वैसे ही लगा रहने दें.

मेहंदी सूखने के बाद अपनाएं ये आसान घरेलू ट्रिक्स (long lasting mehndi tips)

विक्स लगाएं: मेहंदी (Mehndi ko dark kaise kare) सूखने के बाद जब उसे हटा लें, तो हाथों पर विक्स अच्छी तरह रगड़ें. इससे हथेलियों में गर्माहट आती है और रंग तुरंत गहरा हो जाता है.

देसी घी का जादू: मेहंदी हटाने के बाद पानी से हाथ न धोएं. इसकी जगह हल्का-सा देसी घी लगाकर कुछ देर छोड़ दें. इससे मेहंदी (natural mehndi tricks) का रंग और ज्यादा खिल उठेगा.

लौंग का धुआं: पुराने ज़माने का सबसे कारगर नुस्खा. गर्म तवे पर लौंग डालें और उससे उठने वाले धुएं से हाथों को सेकें. कुछ ही मिनटों में रंग (Mehndi ka rang dark hone se kya hota hai) गहराने लगेगा.

बाम या आयोडेक्स: मेहंदी (Mehndi hacks for Karwa Chauth) हटाने के बाद हथेलियों पर बाम लगाएं और थोड़ी देर कपड़े से ढक लें. इसकी गर्माहट मेहंदी को गहरा करती है.

नींबू-शक्कर का लेप: मेहंदी (mehndi ka rang kaise chadhaye) हल्की सूखने पर नींबू और शक्कर का मिश्रण लगाएं. यह मेहंदी को चिपकाए रखता है और रंग को और भी सुर्ख बनाता है.

त्योहार से पहले लगाएं मेहंदी (mehndi ka rang kaise gehra kare)

गर आप चाहती हैं कि करवा चौथ के दिन मेहंदी का रंग अपने चरम पर हो, तो उसे एक दिन पहले ही लगाएं. इससे रंग (mehndi color deep red) को पूरी तरह रचने का समय मिल जाता है और अगले दिन हथेलियां लाल-लाल चमक उठती हैं.

