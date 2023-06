थायराइड से है बचना तो अपने रूटीन में शामिल करें यह कुछ चीजें, फिर कभी नहीं सताएगा thyroid होने का डर

Thyroid symptoms in female : थायराइड के लिए मुलेठी को किसी रामबाण से कम नहीं माना गया है.

खास बातें थायराइड खतरा अकसर महिलाओं को होने का डर बना रहता है.

आयुर्वेदिक चीजों से थायराइड को कम किया जा सकता है.

बस आपको ये चीजें अपनानी होंगी डेली रूटीन में.

How To Get Rid Of Thyroid: थायराइड एक ऐसी आम बीमारी हो गई है, जिससे आज के दौर में ना जाने कितने लोग परेशान है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि ये बीमारी महिलाओं (Womem's) को अपना शिकार सबसे ज्यादा बनाती है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स चेंज (Hormonal Changes) होते हैं, जिसके चलते महिलाएं इससे सबसे ज्यादा ग्रसित होती है. ऐसे में इस बीमारी (Disease) से बचा कैसे जाए? इसके लिए हम आपको बताते हैं 6 आसान टिप्स (Easy Tips) जिससे आप थायराइड (Thyroid) को काफी हद तक कम कर सकते हैं या इससे बचाव कर सकते हैं.