आपको भी चाहिए शीशे जैसी चमकती कोरियन स्किन? रात में कर लें ये काम

Korean Glass Skin: इन दिनों कोरियन ड्रामा का क्रेज खूब बढ़ रहा है, इसमें काम करने वाले एक्टर्स का हर कोई दीवान है. कई लोगों को कोरियन एक्टर्स की स्किन काफी पसंद आती है, क्योंकि ये काफी साफ और चमकदार होती है. इसे ग्लास स्किन भी कहा जाता है, क्योंकि ये शीशे की तरह चमकती है और काफी अच्छी लगती है. भारत में भी कई लोग कोरियन स्किन पाने की चाहत रखते हैं और अक्सर गूगल पर इसे लेकर तमाम तरह की चीजें सर्च करते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रात में कुछ चीजें करने से अपनी स्किन को शाइनी बना सकते हैं.

सोने से पहले करें ये काम

कई लोगों की आदत होती है कि वो ऑफिस से आने के बाद ठीक से मुंह नहीं धोते हैं और फिर ऐसे ही सो जाते हैं. इससे धूल और बाकी कण स्किन पर रह जाते हैं और स्किन डैमेज होती है. सोने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ करना है. इसके अलावा आप बर्फ के पानी से भी मुंह धो सकते हैं. कई सेलिब्रिटीज भी इस रूटीन को फॉलो करते हैं.

सबसे पहले एक बाउल में पानी डालकर उसमें कुछ आइस क्यूब डाल लें

इस बर्फ से भरे बाउल में अपना चेहरा कुछ सेकेंड के लिए रखें और इसे चार से पांच बार दोहराएं

बर्फ के पानी से मुंह धोने के बाद अपने चेहरे को हल्के हाथों से साफ कर लें

अगर आपको थोड़ी ड्राईनेस फील हो रही है तो आप मॉइश्चराइजर लगा सकते हैं

नींद बहुत जरूरी

रात में स्किन रूटीन के अलावा नींद भी काफी जरूरी है. कोरियन लोग जल्दी सो जाते हैं और पूरी नींद लेते हैं, जिससे उनकी स्किन काफी फ्रेश दिखती है. स्किन को पूरा पोषण मिलने से ये चमकदार होती है और किसी भी तरह का कोई दाग नहीं दिखता है. इसीलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें.

क्या होती है कोरियन डाइट?

कोरियन लोग अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं. वहां लोग ज्यादातर उबला हुआ खाना खाते हैं, वहीं भारत में तला हुआ खाना पसंद किया जाता है. वहां के लोग ताजा सब्जी और फ्रूट्स का सेवन भी खूब करते हैं. इसके अलावा कोरिया के लोग खूब पानी पीते हैं, जिससे उनकी स्किन हाइड्रेट रहती है. जो लोग दिन में दो से तीन लीटर तक पानी पीते हैं, उनकी स्किन काफी चमकदार होती है.