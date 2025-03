Electrolyte Deficiency: शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर दिखने लगते हैं ये संकेत, जानिए एक दिन में कितना Electrolyte लेना है सही

Electrolyte Deficiency and its Management: किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. इलेक्ट्रोलाइट खून में मौजूद वो मिनरल्स और बॉडी फ्लुइड्स हैं जो बॉडी को एक्टिव बनाए रखने के लिए काफी जरूरी कहे जाते हैं. शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने और कोशिकाओं तक सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम इलेक्ट्रोलाइट ही करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट की मदद से पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं और टॉक्सिन और वेस्ट बॉडी से बाहर निकल पाते हैं. देखा जाए तो शरीर के कामकाज करने की क्षमता इलेक्ट्रोलाइट की सही खुराक पर ही डिपेंड करती है. ऐसे में अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी ( Symptoms of electrolyte Deficiency) हो जाए तो शरीर की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है, साथ साथ और दूसरी कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं.चलिए आज जानते हैं कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर क्या संकेत दिखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट की कमी (How to make up for the electrolyte deficiency) को पूरा करने के लिए किसी तरह की डाइट लेनी चाहिए.

इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर शरीर पर दिखते हैं ये संकेत | Electrolyte Deficiency Symptoms

अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए तो शरीर सुस्त हो जाता है.हल्का फुल्का काम करने के बाद भी शरीर में थकावट महसूस होने लगती है. इलेक्ट्रोलाइट की कमी से मरीज के सिर में लगातार दर्द रहने लगता है. इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है जिससे सिर में दर्द रहने लगता है.अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन हो गया है तो नींद का साइकिल बिगड़ने लगता है. इलेक्ट्रोलाइट की कमी से मांसपेशियों की मजबूत पर फर्क पड़ता है और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं. आपको बता दे कि मांसपेशियों के कमजोर होने से शरीर में जगह जगह क्रैंप्स आने लगते हैं. इलेक्ट्रोलाइट के कम होने पर पेट से रिलेटेड भी कई दिक्कतें उभरने लगती है, जैसे पेट पेट खराब होना, गैस, अफारा, ब्लोटिंग, एसिडिटी आदि. इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर व्यक्ति की हार्ट बीट अनियमित होने लगती है. इलेक्ट्रोलाइट की लगातार कमी कई तरह की हार्ट संबंधी बीमारियों को न्योता दे सकती है.इसके अलावा चक्कर आना, भ्रम की स्थिति, मतली और उल्टी भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी के संकेत हैं.