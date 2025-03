Easy Dusting Tips: घर की धूल मिट्टी साफ करने में निकल जाता है पूरा दिन? डस्टिंग के ये टिप्स कर देंगे चुटकियों में घर को क्लीन

Dusting Tips and Tricks: घर परिवार है तो घर की सफाई बहुत जरूरी है. आप नौकरीपेशा हों या होम मेकर्स, घर को साफ और हाइजीन बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखते होंगे. भले ही आपके घर में सफाई के लिए हाउस हेल्प है लेकिन फिर भी घर की सफाई में कुछ न कुछ कमी रह जाती है. ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जिनके घर सड़क होते हैं या फिर काफी हवादार होते हैं. ऐसे घरों में बाकी घरों की तुलना में ज्यादा धूल आती है. सुबह साफ करे और शाम को घर धूल से अट जाता है. कई बार को कुछ ही घंटों में धूल मिट्टी दिखने लगती है. ऐसे में घर की डस्टिंग करना एक बड़ा टास्क बन जाता है जिसे पूरा करने में पूरा दिन निकल जाता है. अगर आपके घर में भी धूल मिट्टी ज्यादा आती है और घर सही से साफ नहीं हो पाता है तो आपको कुछ स्मार्ट डस्टिंग टिप्स (Effective Tips for Home Dusting) सीखने की जरूरत है. इन टिप्स की मदद से आप धूल भरे घर को आसानी से साफ (best way to clean heavy dust) कर सकेंगे और घर सारे दिन चमकता दमकता रहेगा. चलिए आज ऐसे ही क्लीनिंग और डस्टिंग टिप्स (best way to remove dust from home) के बारे में आपको बताते हैं.

Photo Credit: Pexels

Nityanandam Shree ने बताया कब्ज का तोड़, रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ खा लें ये चूर्ण, साफ हो जाएगा आंतों में सड़ता मल

घर की धूल साफ करने के अमेजिंग टिप्स (Amazing tips for Dusting)

देखा जाए तो घर की सफाई केवल इसलिए नहीं की जाती कि घर अच्छा लगे और गंदगी दूर रहे. परिवार के लोगों को सेहतमंद रखने के लिए घर का साफ और हाइजीन रहना जरूरी है. ऐसे में घर में जब बाहर से धूल मिट्टी आती है तो कई सारे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं. घर में जगह जगह सरफेस आदि पर ये धूल चिपक जाती है, जहां हाथ रखने पर या टच करने पर ये बैक्टीरिया आपके परिवार के लोगों को इंफेक्टेड कर सकते हैं. इसलिए घर की सफाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि धूल के साथ साथ बैक्टीरिया और दूसरे कीट पतंगों को भी घर से दूर रखा जाए. ऐसे ही कुछ खास टिप्स हैं जो घर की धूल और बाहर से आए बैक्टीरिया को साफ कर देंगे.

1. धूल को झाड़ना है गलत



अक्सर लोग हाथ में कपड़ा लेकर घर की धूल को झाड़ते रहते हैं. ये गलत है. जब हम किसी चीज से धूल झाड़ते हैं तो वहां से उड़कर घर के दूसरे कोने में चिपक जाती है. इस तरह धूल घर से साफ नहीं हो पाती है. धूल को झाड़ने की बजाय पोछने का कोशिश करें. बाजार में आजकल माइक्रोफाइबर कपड़े आ गए हैं जो धूल को पकड़ लेते हैं. इनकी मदद से आप धूल साफ करेंगे तो उड़ने की बजाय इस कपड़े में समा जाएगी. माइक्रोफाइबर डस्टर में सिरका मिलाकर इससे सरफेस की सफाई करने से धूल अच्छी तरह साफ हो जाती है.

2. चप्पलों के जरिए आने वाली धूल को ऐसे साफ करें

आप जब भी बाहर से घर आते हैं तो स्लीपर्स या जूतों के जरिए ढेर सारी धूल घर के अंदर ले आते हैं. अगर आपके घर में शू रैक नहीं है तो ये सारी धूल जमीन के जरिए घर के अंदर चली आती है. ऐसे में जरूरी है कि शू रैक जरूर रखें.घर के अंदर आते समय जूते और चप्पलों को शू रैक में रखें.शू रैक को कमरे की बजाय बालकनी में रखना चाहिए.

3. दरवाजे के पास डोरमेट्स जरूर हो

घर आपके घर के दरवाजे पर डोरमेट्स नहीं है तो आप घर में आने वाली धूल को नहीं रोक पाएंगे.दरवाजे पर मोटे डोरमेट्स बिछाने चाहिए ताकि जूतों के रास्ते अंदर आने वाली धूल रुक जाए.

4. सही दिशा में डस्टिंग करना है जरूरी

अक्सर लोग डस्टिंग करते समय एक साथ पूरा घर साफ करने की कोशिश करते हैं. देखा जाए डस्टिंग सही दिशा में करने से धूल अपने आप कम होने लगती है. डस्टिंग को हमेशा ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ करना चाहिए. पहले कमरे में ऊपर की चीजों को साफ करें और बाद में नीचे रखी चीजों को.इससे डस्ट ऊपर की तरफ नहीं जा सकेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.