Kids Waterproof Shoe Cover For Rainy Season: बारिश का मौसम बच्चों के लिए मस्ती लेकर आता है, लेकिन मम्मी-पापा की टेंशन भी बढ़ा देता है. स्कूल जाते समय, पार्क में खेलते हुए या कहीं बाहर निकलते ही बच्चों के जूते गीले हो जाते हैं. कई बार जूतों में पानी भर जाता है, जिससे पैर देर तक गीले रहते हैं और जूतों से बदबू भी आने लगती है. अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो शू कवर आपके बहुत काम आ सकते हैं. ये जूतों के ऊपर आसानी से पहन लिए जाते हैं और बारिश के पानी, कीचड़ और गंदगी से उन्हें बचाने में मदद करते हैं.

क्या होते हैं शू कवर (What Are Shoe Covers)

शू कवर एक तरह का वाटरप्रूफ कवर होता है, जिसे जूतों के ऊपर पहनाया जाता है. ये सिलिकॉन या दूसरे पानी न सोखने वाले मटेरियल से बने होते हैं. कुछ शू कवर टखने तक आते हैं, जबकि कुछ लंबे होते हैं और पैर का बड़ा हिस्सा ढक लेते हैं. इनमें इलास्टिक, जिप या डोरी लगी होती है, जिससे ये आसानी से फिट हो जाते हैं और चलते समय निकलते नहीं हैं. नीचे की तरफ अच्छी ग्रिप भी होती है, जिससे फिसलने का डर कम रहता है.

बारिश में क्यों हैं इतने काम के (Why They Are Useful In Rain)

अगर बच्चा रोज स्कूल जाता है या बारिश में बाहर खेलता है, तो शू कवर बहुत काम आते हैं. ये जूतों को पानी, कीचड़ और धूल से बचाते हैं. इससे जूते जल्दी खराब नहीं होते और उन्हें बार-बार धोने या सुखाने की जरूरत भी कम पड़ती है. अच्छी बात ये है कि इन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान (Things To Check Before Buying)

शू कवर खरीदते समय सही साइज जरूर देखें. ऐसा कवर चुनें जो मजबूत हो और पानी अंदर न जाने दे. नीचे की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चा फिसले नहीं. अगर रोज इस्तेमाल करना है, तो हल्का और आसानी से साफ होने वाला शू कवर लेना बेहतर रहेगा.

मानसून में बनेंगे सबसे काम के साथी (Perfect For Monsoon)

अगर हर बारिश में बच्चे के गीले जूतों की वजह से आप परेशान हो जाते हैं, तो इस बार शू कवर जरूर खरीदें. कम कीमत में मिलने वाले ये कवर बच्चों के जूतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. बारिश के मौसम में ये एक छोटी लेकिन बहुत काम की चीज साबित हो सकते हैं.

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