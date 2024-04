इन सुपरफूड से जमा कफ को बाहर निकालें, सांस फूलने की समस्या होगी दूर

Ayurvedic aushadhi : फेफड़ों में जमा कफ को बाहर निकालें.

खास बातें आयुर्वेदिक अस्थमा का इलाज करने के लिए हर्बस का इस्तेमाल करें.

हर्बल टी पीने से कफ या बलगम पतला होता है.

हल्दी की चाय पीने से करक्यूमिन सबसे स्ट्रोंग होता है.

How To Remove Phlegm Accumulated in the lungs : आपके फेफड़े सांस लेने का मुख्य हिस्सा होते हैं. जो आपको सांस लेने में मदद करते हैं. फेफडों की बीमारियों और अस्थमा में सांस लेने में कई बार तकलीफ होती है. बार बार बलगम या कफ का निकलना, श्वान नली में सूजन, सासं नली में मुश्किल और खांसी के लक्षण शामिल होते हैं. बता दें फेफड़े स्पंजी, हवा से भरे अंगों की एक जोड़ी है, जो आपकी छाती की तरफ होती है. वैसे तो यह शरीर के उन अंगों में से हैं जो खुद ही टॉक्सिक चीजों का सफाया कर लेते हैं लेकिन समय के साथ और बीमारियों की वजह से यह कमजोर होने लगते हैं. आयुर्वेदिक अस्थमा को उपचार करने के लिए विभन्न हर्बस का प्रयोग करता है.