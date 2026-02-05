कब शुरू होगा Jewar Airport Inauguration? इन यात्रियों की होगी 'बल्ले-बल्ले'

जेवर एयरपोर्ट (Noida International Airport) के शुरू होने से उत्तर भारत के करोड़ों यात्रियों की राह आसान हो जाएगी. इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो दिल्ली-NCR के पास रहकर भी एयरपोर्ट की दूरी और ट्रैफिक से परेशान रहते थे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा का जेवर एयरपोर्ट लगभग तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा. एयरोड्रम लाइसेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. सीएम ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री जल्‍द ही एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी.

नोएडा एयरपोर्ट से किन शहरों के लिए उड़ानें?

जेवर एयरपोर्ट से बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता समेत देश के 10 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होंगी. इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत पूरी हो चुकी है.

हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार : सरकार ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार की भी योजना बनाई है. इसके लिए राज्य सरकार से 9 एकड़ जमीन की मांग की गई है.

मुफ्त वाई-फाई की सुविधा : केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अगले दो महीनों में देश के सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मिलने लगेगी. इसके अलावा, एयरपोर्ट पर लाइब्रेरी शुरू करने की भी योजना है.

इन यात्रियों की होगी 'बल्ले-बल्ले'

1. पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के यात्री : अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली (IGI) जाना पड़ता था. जेवर एयरपोर्ट खुलने से इन शहरों के लोगों का ट्रैवल टाइम 2 से 3 घंटे कम हो जाएगा. हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल के यात्रियों के लिए भी यह घर के पास वाला एयरपोर्ट होगा.

2. बिजनेस क्लास और प्रोफेशनल्स : ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है. यहाँ काम करने वाले बिजनेसमैन और टेक-प्रोफेशनल्स के लिए जेवर एयरपोर्ट एक वरदान साबित होगा. उन्हें ट्रैफिक जाम में फंसे बिना सीधे अपने गंतव्य के लिए उड़ान मिल सकेगी.

3. 'ताज' का दीदार करने वाले टूरिस्ट : विदेशी सैलानी जो आगरा (ताजमहल) या मथुरा-वृंदावन घूमने आते हैं, उनके लिए जेवर एयरपोर्ट एक 'गेटवे' का काम करेगा. यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए वे लैंड करते ही कुछ ही घंटों में आगरा पहुँच सकेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा.

4. दिल्ली एयरपोर्ट (IGI) का बोझ होगा कम : दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर अक्सर उड़ानों की भीड़ और लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं. जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली का ट्रैफिक और पैसेंजर लोड कम होगा, जिससे दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को भी अब कम भीड़भाड़ मिलेगी.

जेवर एयरपोर्ट की खासियतें (Quick Highlights)

बेहतरीन कनेक्टिविटी: यह एयरपोर्ट सीधे यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ा है.

मेट्रो और रैपिड रेल: इसे दिल्ली और नोएडा मेट्रो से जोड़ा जा रहा है, साथ ही फ्यूचर में पॉड टैक्सी (Pod Taxi) की सुविधा भी मिल सकती है.

डिजिटल अनुभव: यह देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक होगा, जहाँ पेपरलेस एंट्री और स्मार्ट चेक-इन की सुविधा होगी.