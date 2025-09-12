क्या आप भी सुबह शाम किसी भी समय पी लेते हैं दूध? आयुर्वेद के अनुसार जानें शरीर पर पड़ता है कैसा असर

Best Time To Drink Milk: दूध को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही संपूर्ण आहार मानते हैं. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन A, D, B12 और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही कारण है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की डाइट में दूध शामिल किया जाता है. दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियों की मरम्मत होती है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुबह खाली पेट दूध पीना सही है?

आयुर्वेद के मुताबिक, खाली पेट दूध पीना (Ayurveda ke mutabik khali pet doodh)

आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठते ही खाली पेट दूध पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता. इसके पीछे ये कारण बताए गए हैं:-

दूध में मौजूद लैक्टोज कई बार पच नहीं पाता और गैस, ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें देता है.

खाली पेट दूध पीने से एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है.

जिन लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस है, उन्हें एलर्जिक रिएक्शन और पेट दर्द हो सकता है.

दूध इंसुलिन लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है, जिससे मेटाबॉलिज़्म गड़बड़ा सकता है.

दूध कब पीना चाहिए (khali pet doodh peena sahi hai ya nahi)

आयुर्वेद और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूध को सुबह खाली पेट नहीं बल्कि रात को सोने से पहले पीना ज्यादा फायदेमंद है.

रात में दूध पीने से नींद बेहतर होती है.

शरीर को पोषण मिलता है और थकान दूर होती है.

हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं.

अगर सुबह दूध पीना ही है तो इसे हल्का नाश्ता या स्नैक लेने के बाद ही पिएं।. इससे पाचन पर असर नहीं पड़ेगा और पोषक तत्व भी अच्छे से अवशोषित होंगे.

Photo Credit: Canva

दूध पीने के फायदे (Doodh ke fayde)

शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है.

हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है.

इम्यूनिटी को बूस्ट करता है.

दिल और दिमाग को स्वस्थ रखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा