International Day of Peace 2021:जानिये क्या है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का इतिहास और महत्व

सफेद कबूतरों को शांति का दूत माना जाता है. इस दिन सफेद कबूतरों को उड़ाते हुए, शांति का संदेश दिया जाता है. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस (International Day Of Peace) के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) से लेकर अलग-अलग संगठनों, स्कूलों व कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की थीम (International Day of Peace Theme 2021)

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) महासभा ने अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस (International Day of Peace) को अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है. इस साल अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की थीम (International Day of Peace Theme 2021) है- ‘Recovering Better for an Equitable and Sustainable World'. वहीं, पिछले साल अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम (International Day of Peace Theme 2020) थी- ‘Shaping Peace Together'.

अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का इतिहास (History Of International Day of Peace)

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने 1981 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस (International Day Of Peace) मनाये जाने की शुरुआत की थी. पहली बार अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस सितंबर माह के तीसरे मंगलवार, 1982 को मनाया गया था. इसके बाद 1982 से लेकर 2001 तक अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस को हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया. संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को 21 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी.

अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का महत्व (Importance Of International Day Of Peace)

हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम की घोषणा की जाती है. इस साल भी अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम अनाउंस की गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (न्यूयॉर्क) में संयुक्त राष्ट्र शांति की शुरूआत घंटी बजाकर की जाती है. ये घंटी अफ्रीका के अलावा सभी महाद्वीपों के बच्चों द्वारा दान किए गए सिक्कों से बनाई गई है.