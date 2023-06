छुट्टी पर बाहर जा रहे हैं और पौधों को पानी देने की है टेंशन, तो यह तरीका आजमा कर देखिए, जब लौटेंगे हरे भरे मिलेंगे प्लांट्स

Home and garden : छुट्टी पर बाहर जा रहे हैं और पौधों में कौन देगा पानी, तो ये तरीका आजमाइए.

खास बातें हॉलीडे पर बाहर घूमने जा रहे हैं.

पौधों को पानी देने की है टेंशन.

यह तरीके आजमाइए, हरे भरे मिलेंगे प्लांट्स.

Tips To Keep Plants Healthy When You Are Out : गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि पेड़-पौधे मुरझा (Plants Wither) जाते हैं और खासकर तब जब लोग घर से बाहर होते हैं. ऐसे में या तो घर की चाबी पड़ोसियों को देकर जाते हैं कि वो गमले में पानी डाल दें (Plant Watering) या फिर पेड़ों को ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं, जिससे पेड़-पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं. लेकिन अगर आप गर्मियों (Summer) में अपने पेड़ों को हेल्दी और हरा भरा रखना चाहते हैं, तो इन 3 टिप्स को आजमा कर देखें, इससे आपके पेड़ पौधे बिना पानी के भी हफ्ते 10 दिन तक फ्रेश (Tips To Make plant Green And Healthy) रह सकते हैं.