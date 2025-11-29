क्या देसी घी बालों का झड़ना रोक सकता है? बालों में घी कितनी देर लगाना चाहिए, सिर पर घी लगाने के क्या फायदे हैं

Ghee for Hair Benefits: घने, मुलायम और मजबूत बाल हर किसी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. लेकिन भागदौड़, पॉल्यूशन, लाइफस्टाइल, खराब खानपान और कैमिकल वाले प्रोडक्ट्स बालों को रूखा, झड़ने वाला और बेजान बना देते हैं. ऐसे में घरेलू उपाय बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है बालों में घीर लगाना, जो नेचुरल और असरदार माना जाता है. घी सदियों से आयुर्वेदिक हेयरकेयर का हिस्सा रहा है. यह सिर्फ बालों को पोषण ही नहीं देता, बल्कि उनकी जड़ें मजबूत कर उन्हें दोबारा उगने में मदद करता है. इस आर्टिकल में आइए जानते हैं घी को बालों में लगाने से क्या होता है, बालों को दोबारा उगाने और मोटाई के लिए सबसे अच्छा तेल कौन-सा है, खोपड़ी पर घी लगाने के क्या फायदे हैं और बालों को घी से कैसे धोना चाहिए.

घी को बालों में लगाने से क्या होता है? (What happens when you apply ghee to your hair?)

1. घी में मौजूद विटामिन A, D, E, K और ओमेगा फैटी एसिड बालों को जड़ से लेकर सिरे तक पोषण देते हैं. इसे बालों में लगाने से गहरी कंडीशनिंग होती है.

2. घी बालों में नमी को लॉक करता है, जिससे बाल मुलायम और फ्रिज-फ्री हो जाते हैं.

3. यह डैमेज रिपेयर करता है. हीट, कलर और केमिकल्स से डैमेज हुए बालों को घी प्राकृतिक रूप से ठीक करता है.

4. घी के फैटी एसिड जड़ों में जाकर केराटिन को मजबूत करते हैं. जिससे बाल कम टूटते हैं, कम स्प्लिट-एंड्स और बेहतर ग्रोथ होता है.

5. घी बालों का नेचुरल शाइन वापस लाता है.

बालों को दोबारा उगाने के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है?( Which oil is best for hair regrowth?)

1. रोजमेरी एसेंशियल ऑयल (Rosemary Essential Oil)

रोजमेरी तेल पिछले कुछ सालों में बेहद पॉपुलर हुआ है. कई स्टडीज़ में यह बात सामने आई है कि यह तेल बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मिनोक्सिडिल जैसी दवाओं के बराबर असर दिखा सकता है. यह स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे बाल तेजी से और मजबूत उगते हैं. ध्यान रहे, इसे हमेशा नारियल या जैतून जैसे किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर ही लगाना चाहिए.

2. अरंडी का तेल (Castor Oil)

अरंडी का तेल ओमेगा-6 फैटी एसिड और रिसिनोलेइक एसिड से भरपूर होता है. इसकी मोटी बनावट बालों की जड़ों तक गहराई में जाकर पोषण देती है. नियमित इस्तेमाल बालों को मोटा, घना और मजबूत बनाने में मदद करता है. इसे हल्का करने के लिए इसे नारियल या बादाम के तेल के साथ मिलाना बेहतर रहता है.

3. नारियल तेल (Coconut Oil)

नारियल तेल सदियों से बालों के लिए बेस्ट माना जाता है. इसमें मौजूद लॉरिक एसिड बालों के स्ट्रैंड्स में आसानी से घुस जाता है और प्रोटीन लॉस को रोकता है. इससे बाल टूटते नहीं हैं और हेल्दी तरीके से बढ़ते रहते हैं. बाल लंबे रखने हों, तो नारियल तेल बेसिक लेकिन बेहद असरदार चॉइस है.

4. आंवला तेल (Amla Oil)

आंवला विटामिन C और कई एंटीऑक्सीडेंट्स का पावरहाउस है. यह स्कैल्प को साफ और हेल्दी रखता है, जड़ों को मजबूत करता है और समय से पहले सफेद होने की समस्या को कम करता है. आंवला तेल लगातार लगाने से हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं और बालों की ग्रोथ तेज होती है.

खोपड़ी पर घी लगाने के क्या फायदे हैं?

1. घी में एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो स्कैल्प को शांत करके रूसी मिटाते हैं यानी डैंड्रफ खत्म करता है.

2. स्कैल्प की सूजन कम करते हैं. खुजली, जलन और इन्फ्लेमेशन वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

3. हल्की मसाज से जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, जिससे हेयर ग्रोथ तेज होती है.

4. स्कैल्प को डीप-न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे स्कैल्प की ड्राईनेस और फ्लेकीनेस को तुरंत खत्म होती है.

5. घी शरीर को अंदर से भी शांत करता है, जिससे स्ट्रेस-रिलेटेड यानी हार्मोनल हेयरफॉल में सुधार होता है.

बालों से घी कैसे धोएं? (How to wash ghee from hair?)

1. पहले ड्राई शैंपू करें

घी लगे बालों को पानी से गीला करने से पहले सीधे शैम्पू लगाएं. हाथ में थोड़ा सा शैम्पू लेंकर सीधे स्कैल्प और बालों पर लगाकर 1-2 मिनट मसाज करें. इससे शैम्पू घी को पकड़ लेता है और पानी डालने पर आसानी से निकल जाता है.

2. हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें

ल्यूकवॉर्म यानी गुनगुने पानी से बाल धोने पर घी पिघल जाता है और जल्दी निकलता है. बहुत गर्म पानी न लें, वरना बाल ड्राई हो सकते हैं.

3. दो बार शैंपू करें. पहली बार क्लीनिंग घी को हटाने के लिए होती है और दूसरी बार स्कैल्प को अच्छी तरह साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है.दोनों क्लीनिंग के बाद बाल काफी साफ हो जाएंगे.

4. अगर हफ्ते में एक बार घी लगाते हैं तो क्लैरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करें. ये ओवर ऑयल या घी हटाने में बहुत मजबूत होता है. इसे हफ्ते में 1 बार से ज्यादा इस्तेमाल न करें, वरना बाल ड्राई हो सकते हैं.

5. बालों को सॉफ्ट कंडीशनर से खत्म करें

घी निकलने के बाद बाल थोड़े सूखे लग सकते हैं, इसलिए हल्का कंडीशनर या हेयर

मास्क लगाएं. इससे सॉफ्टनेस वापस आ जाती है.