How to Use an Air Fryer: एयर फ्रायर का उपयोग कैसे करें, Pankaj Bhadouria से जानें एयर फ्रायर में क्या-क्या कर सकते हैं...

How to Use an Air Fryer | Air Fryer Ko Kaise Use Kare : अगर आपको लगता है कि एयर फ्रायर सिर्फ फिंगर चिप्स बनाने के काम आता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं! सच तो यह है कि एयर फ्रायर आपके किचन का वो छोटा सा 'सुपरहीरो' है, जो अकेले दम पर बेकिंग, ग्रिलिंग, और रोस्टिंग जैसे कई काम कर सकता है. आज के दौर में जब हर कोई सेहत को लेकर फिक्रमंद है, तो बिना तेल के कुरकुरा खाना किसी वरदान से कम नहीं. आइए मास्टरशेफ पंकज भदौरिया से जानते हैं एयर फ्रायर को इस्तेमाल करने के 10 ऐसे अनोखे तरीके, जो आपके किचन के काम को बेहद आसान बना देंगे.

एयर फ्रायर के 10 स्मार्ट और अनोखे इस्तेमाल (Air Fryer Uses in Hindi)

1. बिना तेल के तलना (Oil-free Frying): फ्रेंच फ्राइज, टिक्की, नगेट्स या फ्रोजन समोसे—अब इन्हें डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं.

तापमान: 200°C

समय: 8-12 मिनट

2. ठंडे खाने को फिर से क्रिस्पी बनाना (Reheating): बचे हुए पिज्जा, समोसे या स्प्रिंग रोल को माइक्रोवेव में गर्म करने से वो नरम पड़ जाते हैं. एयर फ्रायर में ये फिर से ताजे और कुरकुरे हो जाते हैं.

तापमान: 180°C

समय: 2-4 मिनट

3. ग्रिलिंग (Grilling): पनीर टिक्का, तंदूरी चिकन या सोया चाप खाने का मन है? एयर फ्रायर में आप होटल जैसा ग्रिल्ड स्वाद पा सकते हैं.

तापमान: 180°C

समय: 10-15 मिनट

4. टोस्टिंग (Toasting): ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम), बीज या हेल्दी स्नैक्स को भूनने के लिए यह बेस्ट है.

तापमान: 170°C

समय: 2-4 मिनट

5. बेकिंग (Baking): जी हां, इसमें आप केक, कपकेक्स, कुकीज और यहाँ तक कि घर की बनी ब्रेड भी बेक कर सकते हैं.

तापमान: 170°C

समय: 10-14 मिनट

6. सुखाना यानी डीहाइड्रेटर (Dehydrator): सब्जियों के चिप्स बनाने हों, कसूरी मेथी तैयार करनी हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ और पुदीना सुखाना हो, यह बहुत काम आता है.

तापमान: 160°C

समय: 8-10 मिनट

7. मिनी तंदूर (Mini Tandoor): नान, कुलचा, पराठा या तंदूरी रोटी—अब आप घर पर ही तंदूरी जायका ले सकते हैं.

तापमान: 200°C

समय: 5-8 मिनट

8. डीफ्रॉस्टिंग (Defrosting): फ्रीजर से निकले हुए कबाब या किसी भी फ्रोजन फूड को नॉर्मल तापमान पर लाने के लिए इसका इस्तेमाल करें.

तापमान: 180°C

समय: 10-15 मिनट

9. बिना तेल की पूड़ियां (Oil-free Puris): यकीन करना मुश्किल है, पर आप इसमें बिना तेल के भी पूड़ियां फुला सकते हैं.

तापमान: 200°C

समय: 4 मिनट

10. रोस्टिंग (Roasting): शकरकंद (Sweet Potatoes), भुने हुए आलू या उबले हुए अंडों को रोस्ट करने के लिए एयर फ्रायर कमाल का है.

तापमान: 200°C

समय: 10-12 मिनट