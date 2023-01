कंघी करते ही हाथ में आ जाता है बालों का गुच्छा, तो आपको है हेयर फॉल की समस्या, यह रहा इसका कारगर इलाज

how to prevent hair loss : ये उपाय इतने कारगर हैं कि आपके झड़ते बालों को बचाएंगे ही, उन्हें मजबूत और सुंदर भी बनाएंगे.

खास बातें बालों के झड़ने की समस्या की कई सारी वजहें हो सकती हैं.

ग्रीन टी को लगातार पीने से स्कैल्प में ब्‍लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

हफ्ते में एक बार तेल से बालों की मालिश जरूर करनी चाहिए.

How to stop hair fall immediately : सोचिए अगर सिर से बाल (hair care) गायब हो जाए तो क्या आप सुंदर दिखेंगी? सिंपल सा जवाब है, नहीं, आज कल पॉल्युशन, टेंशन और गलत खानपान की वजह से करीब-करीब हर कोई बाल झड़ने की समस्या से परेशान है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो कुछ उपाय को अपनाकर आप इससे टेंशन फ्री हो सकते हैं. ये उपाय इतने कारगर हैं कि आपके झड़ते बालों (hair fall solution) को बचाएंगे ही, उन्हें मजबूत और सुंदर भी बनाएंगे. तो देर किस बात की, आइए जानते हैं इन खास उपायों (how to prevent hair loss) के बारे में.