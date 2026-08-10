How to Make Rakhi: बाजार वाली राखी भूल जाइए... ऊन से घर पर बनाएं फूल जैसी सुंदर राखी, खर्च भी होगा बेहद कम

रक्षाबंधन पर अगर आप भाई के लिए कुछ अलग और खास करना चाहती हैं तो बाजार से राखी खरीदने के बजाय घर पर ही इसे तैयार कर सकती हैं. इसके लिए ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. थोड़ी सी ऊन, कुछ मोती और सूई-धागे की मदद से आप फूल जैसी खूबसूरत राखी बना सकती हैं. इसका डिजाइन देखने में काफी आकर्षक लगता है और इसे अलग-अलग रंग की ऊन से तैयार किया जा सकता है. अगर आपको राखी के डिजाइन देखने हैं तो आप सोशल मीडिया की मदद से इसकी वीडियो देख सकते हैं.

सबसे पहले ऊन की लेयर तैयार करें

वीडियो के अनुसार, सबसे पहले राखी बनाने के लिए ऊन लें और उसे करीब 5 से 7 लेयर में रखें. इसके बाद ऊन के सभी धागों को अच्छी तरह सीधा कर लें. अब जिस तरह घर में मम्मी और बहन अपने बालों की चोटी तैयार करती है, ठीक उसी तरह आप ऊन की लेयरर को दो हिस्सों में बांटकर चोटी की तरह तैयार कर लें. इसके अलावा, जब ऊन की चोटी तैयाार हो जाए तो उसे धीरे-धीरे रोल करें. रोल करते समय ध्यान रखें कि ऊन अपनी जगह से खुले नहीं. अब सूई-धागे की मदद से इसे अच्छी तरह फिक्स कर दें. देखते ही देखते ऊन का डिजाइइन बिलकुल एक फूल जैसी आकृति में दिखाई देगा. वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि राखी को सुंदर दिखाने के लिए आप इसके बीच में एक मोती भी लगाया सकते हैं.

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मोती से करें सजावट

वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब फूल तैयार हो जाए तो उसके बाद आप राखी की डोरी तैयार कर सकते हैं. बची हुई ऊन से पतली रस्सी जैसी डोरी तैयार कर लें. डोररी में शुरुआत में चार-पांच मोती पिरोकर इसे फूल से जोड़ दें. साथ ही अलग-अलग रंग की ऊन इस्तेमाल करके आप कई डिजाइइन की राखियां तैयार कर सकती हैं.

राखी बनाने के लिए चाहिए ये सामान

आपकी जानकारी के अनुसार, इस DIY राखी को बनााने के लिए ऊन, मोती चैंकी और सूई-धागे की जरूरत पड़ेगी. कम सामान में तैयार होने वाली यह राखी भाई के लिए आपके हाथों से बनाया एक खास तोहफा भी बन सकती है.

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